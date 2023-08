Reiterspiele Nesselwang: Im Parcours kommen Mensch und Tier heuer ganz schön ins Schwitzen

Bei den Reiterspielen in Nesselwang kommen Mensch und Tier am Dienstag ganz schön ins Schwitzen. An den Start geht auch Johanna mit ihrer Kuh.

16.08.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Knapp drei Kilometer: So lange ist der Weg von der Grundschule Nesselwang bis zum Reiterhof in Gschwend. Begleitet von der Musikkapelle Maria Rain legten dutzende Reiter, Kutschen, Esel, Rinder und Vereine diese Strecke am Dienstagvormittag zu Maria Himmelfahrt wieder in einem festlichen Zug zurück. Anlass waren die Reiterspiele Nesselwang, die heuer zum 45. Mal stattfanden.

Angekommen in Gschwend fand für die hunderten Protagonisten und Besucher ein Gottesdienst vor der Reithalle statt. Die eigentlichen Spiele begannen mit der Vorstellung aller Teilnehmenden inklusiv ihrer Tiere durch Eva Maria Miller, Zweite Vorsitzende des Reitervereins Nesselwang. So präsentierte sie etwa ein Gespann, das man so nicht oft sieht: Ein prämierter Edelbluthaflinger-Hengst neben einer Edelbluthaflinger-Prämienstute. Die beiden Vierbeiner zogen friedlich eine Kutsche.

Beim Wettbewerb "Jump n' Drive" geht es bei den Reiterspielen Nesselwang ganz schön zur Sache

Es folgte der erste Wettkampf, das sogenannte „Jump ‘n Drive“. Dabei hatten Reiterinnen (in dem Fall waren es ausschließlich junge Frauen) einen gesteckten Parcours möglichst fehlerfrei und schnell zu bewältigen. War die Aufgabe erledigt, sprangen sie von ihrem Pferd und rannten zur bereit stehenden Kutsche, auf die sie aufspringen mussten. Die Kutschen, bespannt mit je zwei Pferden oder Ponys, setzten sich danach schnell in Bewegung.

Die Herausforderung für Teams lautete nun, noch einen weiteren Geschicklichkeitsparcours zu durchsteuern. Zwischen mehreren gesteckten Durchfahrten (etwa 2 Meter breit) mussten sie fehlerfrei ins Ziel jagen. Wer die wenigste Fehler hatte – beim Springen und Fahren – hatte gewonnen.

Reiterspiele Nesselwand 2023 Johanna mit ihrer Reitkuh nahm ebenfalls an den Reiterspielen teil Bild: Johanna Lang

Reiterspiele Nesselwang: Bei der 45. Auflage bleibt das Wetter trocken

Zwar gab es ein paar Regentropfen, aber unter’m Strich blieb es trocken, sodass die 45. Reiterspiele ohne Unterbrechung durchgeführt werden konnten: Ulanen-Darsteller zeigten später noch, wie der berittene Kampf im Schlachtfeld früher ausgesehen hat, Barockreiter in entsprechenden Kleidern führten ein Pas de deux vor, wobei die Frauen im Damensattel saßen. Erstaunlich, wie vielseitig die Reiterei, das Zusammenspiel zwischen Mensch und Pferd, sein kann. Aber vor allem waren die Reiterspiele wie meist ein Treffen für Familien, insbesondere mit Kindern Für Verpflegung war gesorgt, auch viele andere Stände lockten zum Einkauf.