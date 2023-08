DLRG-Kräfte aus Füssen und Sonthofen trainieren für besonders schwierige Einsätze

Die „fliegenden“ DLRG-Kräfte aus Füssen und Sonthofen sind bei schwierigen Einsätzen gefordert. Damit im Ernstfall alles gut läuft, absolvierten sie ein Training.

11.08.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Sie retten aus der Luft und an besonders schwer zugänglichen Stellen entlang von Flüssen oder Seen – und ihr Job ist echte Teamarbeit: Die hubschraubergestützten Wasserretter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus Sonthofen und Füssen sind in Notfällen sogar über dem Wasser im Einsatz, um Menschen zu versorgen, zu retten und zu evakuieren. Kürzlich absolvierten sie ein spezielles Training an der Donau.

DLRG Füssen und Sonthofen: Einsätze erfordern Präzision und Teamarbeit

Die Einsätze erfordern, so teilt die DLRG mit, ein Höchstmaß an Präzision und Teamarbeit. „In Situationen von akuter Gefahr, wenn das Hochwasser Häuser von einem Moment zum anderen umgibt und Bewohner auf Hausdächern Zuflucht suchen müssen, treten die hubschraubergestützten Wasserretter aus dem Allgäu in Aktion“, sagt der Füssener Einsatzleiter Dominik Schneider. Oftmals hingen Schwimmer mit letzter Kraft an Brückenpfeilern, gestrandet im reißenden Wasser: Im unwegsamen Gelände entlang des Lechs oder der Iller seien Unfälle keine Seltenheit.

(Lesen Sie hier, warum die Schließung des Alpenbades in Pfronten für Schulkinder desaströs ist.)

Und auch auf großen Gewässern wie dem Forggensee könne plötzlich ein Mensch ins Eis einbrechen, ohne dass herkömmliche Rettungswege rechtzeitig greifen können.

Die Vorbereitung auf solche kritischen Situationen erfordere kontinuierliches Training. Deshalb übten die Wasserretter regelmäßig den Einsatz mit Polizeihubschraubern, um die Abstimmung zwischen den Rettungsteams zu gewährleisten, weiß Einsatzleiter Fabian Flick aus Sonthofen.

Einsatzkräfte aus Füssen und Sonthofen üben über der Donau

Ein solches Training wurde nun an der Donau bei Regensburg durchgeführt. Hierbei wurden verschiedene Rettungstechniken geschult, damit alle Beteiligten in jeder Lage schnell und effektiv handeln können.

Neben den Wasserrettern sind auch Qualitätsmanager der Hubschrauberstaffel, Einsatzteams mit Tankfahrzeugen im Gelände sowie Polizeiboote zur Absicherung auf dem Fluss involviert. Die Donau wird kontinuierlich von Frachtern und Passagierschiffen befahren: eine zusätzliche Herausforderung bei Übungen.

Auch die Patienten-Darstellerinnen der DLRG spielen eine wichtige Rolle in solchen Trainingssituationen, um realistische Szenarien zu simulieren.

Sie alle müssen selbst bei der Übung konzentriert und entschlossen handeln, um sich den widrigen Bedingungen für den Schutz und die Sicherheit der Menschen erfolgreich entgegenzustellen.