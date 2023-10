Rettungshundecasting der DLRG Füssen: Sechs Bewerber nehmen erfolgreich teil

Die DLRG Füssen hat zu einem Casting für Rettungshunde aufgerufen. Sechs Bewerber kommen und meistern die Prüfungen erfolgreich. Was sie jetzt erwartet.

13.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Füssen hat nach eigenen Angaben Grund zur Freude. Sechs engagierte Hundebesitzerinnen mit ihren Vierbeinern haben kürzlich erfolgreich an einem Rettungshunde-Casting teilgenommen. Zu Beginn der Veranstaltung erläuterte Dominik Schneider, Technischer Leiter der DLRG Füssen, die Aufgaben der DLRG sowie deren Strukturen. Er sprach auch über die umfangreichen Ausbildungen, die ein Rettungshundeführer durchlaufen muss - darunter die zum Rettungsschwimmer, zum Sanitäter und eine Funkausbildung. "Die DLRG ist die weltweit größte Organisation der Wasserrettung, daher ist die Ausbildung zum Rettungsschwimmer auch für die Hundeführer unerlässlich", erklärte Schneider.

Hunde müssen in Füssen durch eine Menschenmenge laufen

Franziska Schmitteckert, Leiterin der Rettungshunde bei der DLRG Füssen, testete die grundsätzliche Eignung der vierbeinigen Bewerber. Die Hundeführerinnen mussten ihre Tiere durch eine Menschenmenge führen und an einem hupenden Auto vorbeigehen. Anschließend mussten die Hunde unter einer raschelnden Plane hindurch laufen. Dabei ging es darum, ihre Alltagstauglichkeit zu zeigen. "Bei diesen Übungen darf der Hund kein aggressives Verhalten zeigen", betonte Schmitteckert. Alle Hunde bestanden diese Prüfungen mit Bravour.

Besitzerinnen und Spielzeuge werden versteckt

Die Ausbilder Bianca Schneider, Ursula Mösl und Wilhelm Mösl führten die Gruppe durch verschiedene weitere Übungen, um zu prüfen, ob die Hunde in der Lage waren, ihre Spürnase einzusetzen. Hierbei versteckten die Ausbilder die Besitzer, und die Hunde mussten diese finden, eine Aufgabe, die ebenfalls allen Hunden erfolgreich gemeistert haben. Bei einem weiteren Test wurde das Spielzeug der Hunde versteckt und die Tiere mussten es zusammen mit ihren Frauchen aufspüren.

Ausbilder der DLRG Füssen von allen Hunden begeistert

Am Ende des Tages waren die Ausbilder von der Leistung aller Hunde so beeindruckt, dass sie sich sehr auf die Ausbildung der neuen Hundeführerinnen und deren Tiere freuen. Die DLRG Füssen hat vielversprechende Nachwuchskräfte gefunden, die in Zukunft bei Rettungseinsätzen unterstützen können. Allerdings gibt es noch eine dringende Herausforderung, der der Ortsverband gegenübersteht. Derzeit fehlt ein eigenes Fahrzeug, um die Hunde schnell zum Einsatz zu transportieren. Bisher erfolgen diese Fahrten mit privaten Fahrzeugen, was in Notfällen zu erheblichen Verzögerungen führen kann, teilt die DLRG mit. Insbesondere bei der Suche nach vermissten Kindern sei das dramatisch. Die DLRG Füssen bittet daher dringend um Spenden für ein eigenes Einsatzfahrzeug auf das Konto DLRG Füssen, Sparkasse Allgäu, IBAN DE28 7335 0000 0516 0579 16.