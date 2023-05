Baden in Füssen: Rettungsschwimmer sind wieder am Obersee im Einsatz

Die Rettungsschwimmer der DLRG sorgen wieder für Sicherheit am Obersee in Füssen. Interessierte können Kurse und Abzeichen machen.

29.05.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Am Samstag, 27. Mai, wird die Wachsaison am Obersee in Füssen eingeläutet. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Füssen wird auch in diesem Jahr den wichtigen Wachdienst am Obersee übernehmen, wie es bereits im vergangenen Jahr der Fall war.

Ehrenamtliche der DLRG Füssen sind an Fiertagen und am Wochenende vor Ort

Die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer der DLRG Füssen werden an den Wochenenden und Feiertagen zwischen 10 und 20 Uhr die Aufsicht am See gewährleisten. „Neben der Überwachung des Sees wird es an den Wochenenden auch wieder die Möglichkeit geben, Schwimmabzeichen abzulegen“, berichtet Dominik Schneider, der Technische Leiter der DLRG Füssen. Dies sei eine großartige Gelegenheit für Schwimmbegeisterte jedes Alters, ihre Fähigkeiten im Wasser zu verbessern und offiziell anerkannte Abzeichen zu erwerben.

DLRG Füssen sucht noch nach Ehrenamtlichen

Die DLRG Füssen lädt außerdem alle interessierten Personen ein, die mindestens 16 Jahre alt sind und gerne schwimmen, sich ihnen anzuschließen und den Rettungsschwimmerkurs zu absolvieren. Interessierte können so einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit der Badegäste leisten. Außerdem bildet die DLRG eine Einheit aus Rettungshunden aus.