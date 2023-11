"Reutte on ice": DJ Ötzi eröffnet am Freitag die größte Freilufteisfläche der Region

Mit Hits wie "Sweet Caroline" oder "Hey Baby" begeistert DJ Ötzi zur Eröffnung von Reutte on Ice am Freitag. Wir zeigen ihnen die besten Bilder.

17.11.2023 | Stand: 18:53 Uhr

Passenderweise rieselten die Schneeflocken vom Himmel, als Gerry Friedle am Freitagabend offiziell die Wintersaison im Außerfern einläutete. Besser bekannt als DJ Ötzi trat der 52-Jährige am Untermarkt auf, wo in den vergangenen Wochen eine der größten Freilufteisflächen Österreichs installiert wurde. „ Reutte on ice“ nennt sich diese Attraktion. Ins Leben gerufen worden ist sie vom Tourismusverband „Naturparkregion Reutte“ und der Gemeinde.

Reutte on ice: DJ Ötzi singt am Freitag zur Eröffnung

Zur Eröffnung am Freitagabend engagierten die Tiroler ihren derzeit wohl populärsten Landsmann. Denn mit über 16 Millionen verkauften Tonträger ist DJ Ötzi, der gebürtig aus St. Johann in Tirol stammt, einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Künstler überhaupt.

Am Anfang seiner Karriere hatte Friedle einst beim Après Ski in Clubs an bekannten Wintersportorten aufgelegt. Sein Image als selbst bekennendes „Winter-Kind“, wie er sogar in einem seiner Lieder singt, wollen sich jetzt auch die Verantwortlichen im Außerfern zu Nutze machen.

Über 2000 Quadratmeter groß ist die Freilufteisfläche bei "Reutte on ice"

Bis in den Februar hinein wollen sie mit den Angeboten „Reutte on ice“ und „Lumagica“ auf der Burgruine Ehrenberg tausende Besucher anlocken.

Auf einer über 2000 Quadratmeter großen Fläche mitten in der Marktgemeinde können Besucher täglich von 14 bis 21 Uhr über die 280 Meter langen Skateways auf Schlittschuhen gleiten. Neben der Eisfläche reihen sich Buden mit Verkaufsständen und Kulinarischem. Abends sollen Lichtinszenierungen die Eisfläche in ein „wahres Märchenland“ verwandeln, versprechen die Organisatoren.

Licht ist auch das wichtigste Stichwort bei „Lumagica“ auf der Burgruine Ehrenberg. Wie bereits im vergangenen Jahr verwandeln dort verschiedene Leuchtskulpturen die mittelalterlichen Gemäuer in eine surreal anmutende Welt. Bis 25. Februar sind beide Attraktionen für Besucher geöffnet.

Doch "Reutte on ice" ist nicht die einzige vorweihnachtliche Attraktion, die am Freitagabend in der Region eröffnete. Auch im Allgäu starteten gleich zwei Weihnachtsmärkte.

Wann weitere Weihnachtsmärkte im Allgäu eröffnen und was Sie sonst noch darüber wissen sollten, erfahren Sie in unserer großen Übersicht.