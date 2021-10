Reutte: Sorge um touristische Überforderung der Burg Ehrenberg

Neue Attraktionen auf der Festung Ehrenberg bei Reutte in Tirol sind jetzt feierlich eingeweiht worden. Warum dabei auch nachdenkliche Töne laut werden.

22.10.2021 | Stand: 17:56 Uhr

Mit der Einweihung von Felsgang, Aussichtsplattform am Dürnitz, Wehrgang und Bastion mit Wachturm, die aus dem Jahr 1647 stammen dürften, ist der kulturelle Bergherbst der Naturparkregion Reutte jetzt auch auf der Feste Ehrenberg zu Ende gegangen. Zum Abschied gaben sich auf der Burganlage die Kaiserlichen zu Füssen, die Ehrenberger Landsknechte samt ihren Flintenweibern und entferntere mittelalterlich Gewandete die Ehre.

Mahnung vor touristischer Überforderung der Burgruinen Ehrenberg bei Reutte

Eigentlich hatte der Geschäftsführer der Burgenwelt Ehrenberg, Armin Walch, zur Einweihung der jüngsten Sanierungsabschlüsse eingeladen. Aber ein Fahrradunfall am Vortag der Veranstaltung zwang den Motor der historischen Sanierungen ins Krankenbett. So begrüßte Bürgermeister-Stellvertreter Gerfried Breuss die geladenen Gäste auf der Bastion. Und mahnte gleich etwas: Man müsse aufpassen, was man weiter verträglich auf der Burganlage mache, ohne sie touristisch zu überfordern. Der Obmann des Tourismusverbandes der Naturparkregion Reutte, Hermann Ruepp erinnerte an die Aktionen des Burgenvereins während des Jahres, die nun in einer Einweihung mündeten. Aber beide lobten sowohl die Aktivitäten als auch das Tempo, das Armin Walch vorlege. Dem schloss sich auch Waltraud Heinrich an, die Leiterin der Burgenwelt.

Zahlreiche Historiendarsteller versammeln sich an der ehemaligen Festung Ehrenberg bei Reutte

Auf der unweit der Bastion, am nördlichen Ende der Burganlage gelegenen Falkenwiese versammelten sich neben den zahlreichen Touristen die mittelalterlich Gewandeten: An der Spitze führten Kaiser Maximilian I in Person des Lechaschauers Andreas Gobber und seine Gemahlin Bianca Maria Sforza (Josefine Glätzle aus Reutte) deren Hofstaat an. Sie wurden beschützt von den Landsknechten und Flintenweibern zu Ehrenberg, die angeführt wurden von Josef Weirather und seinem Leutnant Roland Beirer, unterstützt von Fähnrich Andreas Kirchmair. Die Kaiser Maximilian Trommler aus Kaufbeuren begleiteten den Tross ebenso wie Abgesandte des Soldaten- und Bauerntross´ zu Bad Saulgau aus Oberschwaben.

Bergherbst in der Naturparkregion Reutte geht jetzt zu Ende

Nach umfangreichen Fototerminen zog der Tross schließlich wieder hinab ins Tal und drehte eine Runde zwischen den Ständen des Mittelalter-Marktes. Dann ließen sich die Kaiserlichen an der eigens eingedeckten Kaiser-Tafel nieder, die Landsknechte und Flintenweiber sowie die übrigen Mittelalterlichen scharten sich um sie. Gemeinsam klang auf diese Weise mit dem Bergherbst auch der historische Mittelaltermarkt aus.