Reuttener Bürgermeister Alois Oberer tritt zurück

Alois Oberer legt sein Amt zugunsten von Günter Salcher vorzeitig nieder und erklärt, warum er das tut

21.03.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Der Reuttener Bürgermeister Alois Oberer ist zurückgetreten. Er legt sein Amt als Chef der Marktgemeinde zusammen mit seinem Gemeinderatsmandat zum 31. März 2021 nieder. Das gab er selbst in seiner 83. und letzten Sitzung des Marktgemeinderates bekannt. Die Gründe dafür seien nicht, dass er krank sei oder keine Lust mehr auf seinen Posten habe. „Ich bin nach wie vor mit Leib und Seele Bürgermeister und hätte schon vorgehabt, die Funktionsperiode bis Februar 2022 fertigzumachen“, sagt Oberer. Dann aber wäre er nach elf Jahren Amtszeit ohnehin nicht noch einmal angetreten.

Dass er nun schon ein Jahr früher den „richtigen Zeitpunkt für den Rücktritt“ sieht, hängt damit zusammen, dass sich mit Günter Salchner in Oberers Fraktion „Liste Luis“ ein Nachfolger bereit erklärt habe, zu kandidieren. Salcher habe als Regionalentwickler in den vergangenen 20 Jahren „hervorragende Arbeit für den Bezirk Reutte geleistet. Er kennt die Probleme und Stärken der Region und das Netzwerk der Ansprechpartner“. Daher bringe er aus Fraktionssicht alle Voraussetzungen für einen guten Nachfolger mit.

Sachbezogener, nicht von Parteipolitik geprägter Stil wichtig

Oberer ist es nach eigenen Angaben wichtig, dass der sachbezogene, nicht von Parteipolitik geprägte Stil, dem er in seinen elf Jahren Amtszeit gefolgt sei, weitergeführt wird. Salchner sehe das genauso. Darum gebe er ihm gerne die Möglichkeit, bereits ein Jahr vor der eigentlichen Wahl als Bürgermeister einzusteigen. Dadurch habe Salchner den Bonus, als amtierender Bürgermeister zur nächsten Wahl antreten zu können.

In die Amtszeit Oberers fallen unter vielem anderen der Neubau der Alpentherme Ehrenberg, die Entwicklung auf Ehrenberg selbst mit zum Beispiel der Burgenwelt, die Eröffnung der Kleinkunstbühne, der Ausbau der Pflege und große Investitionen in das Reuttener Ortszentrum.

Ob Salchner in Oberers Fußstapfen treten kann, entscheidet demnächst der Marktgemeinderat. Es ist in Österreich üblich, dass im Falle eines vorzeitigen Rücktritts nicht die Bürger an die Wahlurnen gebeten werden.

Lesen Sie auch