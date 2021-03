Rieden am Forggensee: Bürgerinitiative macht gegen Kiesgrube mobil

In Rieden sammelt der Bund Naturschutz Ostallgäu jetzt Unterschriften. Damit soll eine geplante Kiesgrube verhindert werden. Warum der Start holprig war.

11.03.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Etwas holprig ist am Wochenende die Bürgerinitiative „Keine Kiesgrube“ in Rieden am Forggensee gestartet. Angestoßen durch die Ostallgäuer Kreisgruppe des Bund Naturschutz steht vor dem 1,4 Hektar großen Grundstück zwischen Rieden und Dietringen ein Banner. Wie berichtet, soll dort eine Kiesgrube des Pfrontener Bauunternehmens Heer entstehen – Anrainer und der Gemeinderat lehnen das Vorhaben ab. Der Bund Naturschutz will unter anderem mit Flyern und einer Unterschriftenliste die Grube verhindern.