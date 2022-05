Frau aus Rieden am Forggensee verliert 10.000 Euro durch Betrug

Eine Frau aus Rieden am Forggensee im Ostallgäu wurde Opfer eines Betruges. Dabei hat sie wohl 10.000 Euro unwiederbringlich verloren.

22.05.2022 | Stand: 11:34 Uhr

Eine 57-Jährige aus Rieden am Forggensee (Landkreis Ostallgäu) wurde Opfer eines Betruges. Wie die Polizei berichtet, ist ein bislang unbekannter Täter an sensible Daten der Frau gelangt. Mit diesen Daten schaffte es der Täter, insgesamt 28.000 Euro zu erbeuten. Ein Teil des Geldes konnte zwar noch von der Bank zurückgebucht werden, doch 10.000 Euro sind wohl unwiederbringlich verloren. Die Polizei Füssen hat die Ermittlungen aufgenommen.

