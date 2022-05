Warum Rieden am Forggensee keine Kiesgrube haben will

Ein Pfrontener Bauunternehmer will Kies in der Gemeinde am Forggensee abbauen. Die Kommunalpolitiker lehnen das Projekt ab und zählen eine Reihe von Gründen auf. Noch fehlt ein Gutachten.

Von Johanna Lang

23.05.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Für die geplante und umstrittene Kiesgrube in Rieden am Forggensee wird ein weiteres Kapitel aufgeschlagen: Ende April sind bei der Gemeinde die Planunterlagen eingegangen, nun debattierte der Gemeinderat über das Projekt – nach wie vor stemmen sich die Kommunalpolitiker dagegen. Die Gründe: Sorgen um Naturschutz, Verkehr und Tourismus.

