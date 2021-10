Fini Guggemos verabschiedet sich nach 20-jähriger Tätigkeit in den Ruhestand. Ihr Mann will noch „ein paar Jährchen“ weitermachen. Beide sind sehr engagiert.

Fini und Hieronymus Guggemos sind bekannte Gesichter in der Pfarreiengemeinschaft Roßhaupten und St. Urban in Rieden am Forggensee. Nach 20 Jahren Dienst in der Diözese Augsburg geht Fini Guggemos nun in den Ruhestand. Ihr Mann – bereits seit 40 Jahren Friedhofswärter und Totengräber – will noch „ein paar Jährchen“ machen. Im vergangenen Jahr habe der 70-Jährige schließlich eine Elektroschubkarre bekommen. Pfarrer Hans-Ulrich Schneider und Kirchenhelfer Wilhelm Zettl blicken zurück.