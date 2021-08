Im Dorfmuseum Roßhaupten zeigt Dr. Heike Hüttenkofer den Zyklus „Menschen Einer Welt“. Was ihre Werke besonders macht und wie die Medizinerin zur Malerei gekommen ist

14.08.2021 | Stand: 14:00 Uhr

Erneut lädt das Dorfmuseum Pfannerhaus zu einer besonderen Ausstellung ein: „Momente“ heißt sie. Dr. Heike Hüttenkofer hat auf ihren vielen Reisen in ferne Länder genau diese in Begegnungen mit ihrer Kamera festgehalten. Aber die Fotos, die sie aufgenommen hat, stellt sie in ihrem Zyklus „Menschen Einer Welt“ nicht aus, vielmehr hat sie die Motive in zartem Öl auf Leinwand und Holz gebannt.