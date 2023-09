Roßhaupten packt Mehrgenerationenprojekt an

Trotz Auflagen für Hochwasser- und Brandschutz wollen Roßhauptener Kommunalpolitiker das neue Strobelhaus realisieren. Kosten belaufen sich auf 13,5 Millionen Euro.

01.09.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Es ist mit 13,5 Millionen Euro veranschlagt: Nun geht das Projekt Strobelhaus – ein Mehrgenerationenhaus – in die Genehmigungsphase. Das hat der Roßhauptener Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch beschlossen.

