Roßhauptens Messe „Wohnen und Leben“ wieder gut besucht

14.11.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Seit über 20 Jahren verbindet Günther Seelos in Roßhaupten den Tag der Schreiner in seiner Produktionsstätte mit der Natur- und Gesundheitsmesse „Wohnen und Leben.“ Groß war der Andrang sowohl der Aussteller als auch der Besucher wieder bei der diesjährigen Veranstaltung. Firmenchef Günther Seelos: „Unser Anliegen ist es, unsere Produkte, die Lebens- und Arbeitswelt nach ethischen, nachhaltigen und ökologischen Grundsätzen so zu gestalten, dass wir ein gutes Gewissen dabei haben können. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, unsere Erde auch für unsere Nachkommen noch lebenswert zu erhalten.“

Themen reichen von Gesundheit bis alternative Energien

Günther Seelos ist neben Schreinermeister auch zertifizierter Schlaf- und Gesund-Coach, Öko-Schreiner mit eigener und nachhaltiger Möbelfertigung und Schlafberatung. Er bietet gesunde Schlaf-Produkte, rückengerechte Sitzmöbel, Naturfarben für Holz und Wand, Waldviertler Schuhe, Lehmbauprodukte, Naturdämmstoffe, Öko-Parkett und Zirbenprodukte. Über 20 Mitstreiter aus der Region beteiligten sich mit ihm an seiner Natur- und Gesundheitsmesse mit den Themen Gesundheit, Ernährung, ökologische Produkte, natürliches Wohnen und alternative Energien. So konnten sich die zahlreichen Besucher nicht nur über die Produkte der Schreinerei Seelos informieren.

Vielfältige Vortrage in Roßhaupten

Gut besucht waren auch die kostenlosen Vorträge, die stundenweise an beiden Tagen stattfanden. Die Referenten kamen nicht nur aus Roßhaupten, sondern auch aus Augsburg, Nesselwang, Bertoldshofen, Füssen oder Denklingen. Die Themen reichten von der Pflanzenkohle als Naturprodukt für Tierwohl, Landwirtschaft und Gartenbau bis zur Kraft der Sonnenpflanze Aloe Vera im dunklen Winter, von Feng Shui und der Kraft des Räucherns bis zum Elektrosmog am Arbeitsplatz oder Schlafplatz. Kosmetik mit Verzicht auf chemische und mineralölhaltige Zusätze oder Levitiertes Trinkwasser wurde ebenso angeboten wie Konzentrate aus Obst und Gemüsesorten.

Es geht um den Kontakt mit den Kunden

Eine Infrarot-Wärmekabine stand neben den Produkten aus einer Edelsteinschleiferei, Orthopädie Manufaktur neben dem Luft- und Raumreinigungssystem aus dem Allgäu, der Staubsauger mit Wasser als Filter. Kräuterkissen, Räucherware, energetisch wirksame Kosmetik oder ätherische Öle waren genauso gefragt wie Shirts aus Merino oder vegetarische und vegane Speisen. Eine Ausstellerin betonte dabei aber: "Wichtig ist nicht nur der Verkauf unserer Produkte, sondern der Kontakt mit den Kunden."