Kinderwunschbaum: So will der Rotary Club bedürftigen Kindern eine schöne Weihnacht bescheren

Mit spendablen Partnern gibt es Hilfe für bedürftige Kinder. Zum vierten Mal in Folge organisiert der Rotary Club die Aktion. Wie man sich beteiligen kann.

27.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Bis Donnerstag, 15. Dezember steht ein besonderer Weihnachtsbaum in der Sparkassenfiliale am Kaiser-Maximilian-Platz in Füssen: 150 Wunschzettel von Kindern, deren Eltern finanziell eingeschränkt sind, hängen daran. Den „Kinderwunschbaum“ organisiert der länderübergreifende Rotary Club Füssen-Reutte nun schon das vierte Mal in Folge. Die Reuttener haben dieses Jahr das erste Mal eine eigene Aktion.

So kann man an der Aktion teilnehmen

Ab sofort kann man sich in der Sparkasse eine, oder auch mehrere Karten vom Baum nehmen. Darauf stehen Name, Alter, Geschlecht und natürlich der Wunsch des Kindes. Wenn das jeweilige Geschenk gekauft ist (Wert nicht über 40 Euro), wird es mit der Karte bei der Sparkasse abgegeben. Kurz vor Weihnachten werden die Geschenke an die Kinder überreicht.

Das sind die Partner des Projekts

Unterstützt wird der Rotary Club von der Stadt Füssen und Bürgermeister Maximilian Eichstetter, der Füssener Tafel, der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der Sparkasse. Die Firma „iwis smart connect“ aus Rieden hat sich bereit erklärt, eine große Anzahl der Wünsche zu erfüllen. Zum Auftakt am Donnerstag, waren die Unterstützer und Vertreter der Organisationen in die Sparkasse gekommen, um sich auszutauschen. Die Wunschzettel warten nun, von bereitwilligen Helfern gepflückt zu werden.