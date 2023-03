Rotary Club Reutte-Füssen trauert um Ex-Brigadegeneral

Henrich Fischler Graf von Treuberg ist im Alter von 103 Jahren gestorben. Er hat wesentlich zu sozialen Projekten der Rotarier beigetragen.

01.03.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Im Alter von 103 Jahren ist der frühere Brigadegeneral Henrich Fischler Graf von Treuberg gestorben. Der Rotary Club Reutte-Füssen trauert um ein Mitglied, das über 40 Jahre „durch sein Engagement und seine Gewissenhaftigkeit zu unseren sozialen Projekten im In- und Ausland wesentlich beigetragen“ habe.

In der Pioniertruppe eingesetzt

Henrich Fischler von Treuberg wurde am 9. Mai 1919 als jüngstes von drei Kindern des Gutsbesitzers und Offiziers Karl Franz Marie Fischler Graf von Treuberg und seiner Gattin Helene Anna Maria geboren. Als Reserveoffizieranwärter trat er 1937 in die Pioniertruppe der Wehrmacht ein – und wurde im Zweiten Weltkrieg in Polen, Frankreich, Griechenland und Sowjetunion eingesetzt. Ende März 1945 geriet er in Kriegsgefangenschaft, anschließend war er in der Land- und Forstwirtschaft tätig.

In Füssen seit 1980

1956 wurde Henrich Fischler von Treuberg in die Bundeswehr übernommen, 1972 wurde er zum Brigadegeneral befördert. Sieben Jahre später er in den Ruhestand, 1980 zog er nach Füssen. Henrich Fischler von Treuberg, der mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet wurde, engagierte sich als leidenschaftlicher Alpinist auch bei der Alpenvereinssektion Füssen. Und er brachte sich beim Rotary Club Reutte-Füssen ein. Der Verstorbene habe durch seine verbindliche, menschliche und zugleich humorvolle Art das Clubleben maßgeblich mitgeprägt, heißt es im Nachruf der Rotarier.