Wie Edwin Haslach als Postbote einer Frau das Leben gerettet hat: Der Rückholzer feiert 90. Geburtstag

Edwin Haslach hat seinen 90. Geburtstag gefeiert. Der umtriebige Rückholzer erinnert sich an Lustiges und Tragisches aus seiner Zeit als Postbote.

30.01.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Nachträglich zum 90. Geburtstag von Edwin Haslach hatte Bürgermeister Franz Erl dem Jubilar eine edle Flasche Wein überbracht. Parallele zur Zeit vor rund einhundert Jahren: Damals hatten im jetzigen Haus des Jubilars dessen Eltern ein Weinhaus eröffnet – eine Bierkonzession für das Gasthaus hatte damals die Kommune verweigert, sodass es statt Bierausschank edlen Rebensaft gab.

90-Jähriger aus Rückholz: Was Haslach mit Beate Uhse zu schaffen hat

Geistig rege erzählt der verschmitzt lächelnde Haslach aus seinem Leben. Seine Eltern Elisabeth und Josef hatten 1926 das Haus in der Ortsmitte von Rückholz gebaut. Der Vater war als Milchaufkäufer in der Käsküche im nahe gelegenen Seeger Ortsteil Hack tätig. Nach der achtjährigen Zeit in der Volksschule, die heute zu einem Kindergarten ausgebaut ist, absolvierte Haslach die landwirtschaftliche Berufsschule. Danach allerdings ergatterte er gleich einen Halbtagsarbeitsplatz bei der Post. Ab dem Jahr 1949 („Ich habe alle Lohnzettel seit 1949 bis zur Rente aufgehoben“) war er als Postbote voll beschäftigt.

„Bestimmte Päckchen hat man daran erkannt, dass kein Absender drauf war“, schmunzelt er heute über Beate-Uhse-Post, die damals noch verpönt war. Es gab aber durchaus auch ernste, ja sogar lebensbedrohliche Situationen zu meistern. So wie bei einer Frau, die drohte, im Stallloch zu versinken und der er quasi das Leben gerettet hat. Sogar beim Kälbern war er als Helfer gern gesehen. Manchmal aber saß ihm der Schalk im Nacken. Ein Beispiel: Wenn nicht abgesperrte Autos vor den Häusern standen, in denen der Schlüssel steckte, habe er auch mal das Auto heimlich um die Ecke gefahren und den Besitzer suchen lassen.

Haslach ist auch in der Blasmusik aktiv

Trotz aller Arbeit fand Haslach Zeit, Blasmusik zu machen. 1946 hatte er Klarinette gelernt. Der eigens aus Füssen zur Rückholzer Musikkapelle angereiste Dirigent sei mit Lebensmitteln entlohnt worden. Aber anders als die Bauerskinder konnte er keine Naturalien beisteuern. „Daher habe ich den Schriftführer gemacht“, das war seine Art der Bezahlung. Nach mehr als 30 Jahren wollte er selbständig Tanz- und Unterhaltungsmusik machen und erlernte das Akkordeon. Er war auch Mitglied bei der Feuerwehr und beim Trachtenverein, „aber für weitere Vereine blieb da kaum Zeit.“ Allerdings hatte er sich auch viel mit den Nesselwanger Volksmusikanten zusammengetan.

1958 hat der Jubilar seine Frau Leni geheiratet, sie haben zwei Kinder bekommen: Tochter Petra Allgaier, die mit Ehemann Friedrich die Söhne Matthias und Simon hat, sowie den Sohn Hans-Jörg Haslach. Mit dem Schwiegersohn sei er viel ins Holz gegangen, habe „aber nur das kleine Zeug geastet.“ Mit seiner Frau Leni ist er viel gereist, war unter anderem vier Mal in Norwegen, bis seine Gattin im Jahr 2018 verstarb.

Zum Schafkopfen in den Goldenen Adler nach Lengenwang

Aber immer noch fährt er zwei Mal die Woche zum Schafkopfen in den Goldenen Adler nach Lengenwang. Außerdem zieht es ihn alle 14 Tage nach Wald zum Dämmerschoppen. Und natürlich in die berühmte „Brezge-Messe“ in die Lengenwanger Pfarrkirche St. Wolfgang. Die findet jeden Mittwoch früh statt und endet in einer Runde meist älterer Damen und Herren im nahegelegenen Café-Bäckerei Kraus, vormals Höbel, in der Bahnhofstraße. Da geht es bei Kaffee, Kuchen und Brezen hoch her – sowohl, was die angeregte Unterhaltung als auch die Lautstärke betrifft.