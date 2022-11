Rückholz schafft die „magische 1000“

Nicht nur die Bevölkerungszahl entwickelt sich im Ort positiv, sagt Bürgermeister Erl bei der Bürgerversammlung. Beim Musikfest habe er Zusammenhalt bewiesen.

Die Gemeinde Rückholz hat die „magische Zahl“ 1000 überschritten und nun genau 1046 Einwohner. Das sagte Bürgermeister Franz Erl bei der Bürgerversammlung im Gemeindesaal und zeigte sich dabei erfreut über eine große Zahl an Geburten, die die bedauerlicherweise ebenfalls hohe Zahl an Todesfällen ausgleiche. Zur wirtschaftlichen Lage der Gemeinde berichtete Erl trotz Corona-Krise nur Gutes und im Ausblick erklärte er, dass sich beim Glasfaserausbau für schnelles Internet eine Lösung abzeichne.

Traurige Pflicht zu Beginn

Nach den Beschränkungen während der Pandemie zog der Bürgermeister nun gleich die Bilanz von drei Jahren. Sein Rückblick begann mit einer traurigen Pflicht: dem Gedenken an 63 verstorbene Gemeindemitglieder. In diesem Zusammenhang wies Erl auf die Erweiterung des Friedhofs hin, wo acht Grabstätten zu Urnengräbern umgestaltet wurden. Trotz der relativ hohen Zahl an Sterbefällen sei die Gemeinde gewachsen, da es eine erfreulich hohe Anzahl an Geburten gebe. Von 2020 auf 2021 verdoppelte sie sich von neun auf 18 und 2022 verzeichnete Rückholz bis zum Zeitpunkt der Versammlung bereits 15 Geburten. Das zeige, wie wichtig der Umbau des alten Schulhauses zum attraktiven Kindergarten gewesen sei. „Das Gebäude ist uns sehr gut gelungen“, sagte Erl. Im Kindergarten werden aktuell 44 Kinder von drei Erzieherinnen und drei Kinderpflegerinnen betreuet. Allerdings fehle eine Kindergartenleitung, die dringend gesucht werde.

"Es gibt Arbeit ohne Ende"

Zur wirtschaftlichen und finanziellen Lage der Gemeinde, konnte Erl trotz Corona nur Gutes berichten. Das Haushaltsvolumen ist mit 3,3 Millionen Euro sehr groß für eine 1000-Einwohner-Gemeinde, die Bevölkerung sei sehr gut ausgelastet und es gebe „Arbeit ohne Ende“. Hier zeige sich, dass das „Gewerbegebiet für Rückholz sehr, sehr wichtig ist“. Zur guten wirtschaftlichen Situation komme, dass die Verschuldung der Gemeinde dauerhaft sinke. Waren es 2019 noch 1,03 Millionen Euro, sank der Schuldenstand 2020 auf 970.000 Euro und im vergangenen Jahr auf 920.000 Euro. Damit hat sich die Pro-Kopf-Verschuldung von 1184 auf 1004 Euro reduziert. Dem gegenüber stehen Rücklagen von 1,8 Millionen Euro, so dass die Gemeinde alle wichtigen Investitionen aus eigenen Mitteln finanzieren kann. „Rückholz steht sehr, sehr gut da“, fasste Erl zusammen. Er bedankte sich bei allen Gewerbetreibenden und lobte die gute Haushaltsführung der Gemeinde.

Grandioses Musikfest

„2019 war noch alles gut – danach eher weniger als gut“, meinte Franz Erl mit Blick auf das Dorfleben, das 2020 nicht mehr stattgefunden habe. Erst 2021, als „ein kleines bissel was ging“, hatte es wieder wenige Veranstaltungen gegeben. In diesem Jahr ist Rückholz mit dem grandiosen Musikfest anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Musikkapelle „im Glanze erstrahlt“, sagte Erl: „Ich habe hohen Respekt vor unsere Musikkapelle, wie sie mit Optimismus und Elan dieses Fest auf die Beine gestellt hat.“ Da ein solches Fest nicht allein von 35 Musikanten ausgerichtet werden könne, hatten sich alle anderen Vereine und die ganze Gemeinde beteiligt. „So etwas schweißt zusammen“, lobte Erl. Man habe ein Zeichen weit über die Grenzen des Ortes gesetzt: „Eine kleine Gemeinde kann ein so riesiges Fest organisieren, weil sie zusammenhält. Und das macht Rückholz aus.“

Es gibt noch Bauplätze

Im neuen Baugebiet Rückholz-West 2 tut sich einiges, berichtete Erl. 22 Bauplätze sind verkauft, 16 Häuser stehen bereits. 13 Bauplätze sind noch frei, aber zum Verkauf an Einheimische reserviert. Die Gemeinde ertüchtigte unterdessen die mehr als 30 Jahre alte Kläranlage. Dazu wurden die Verdichter, die Belüftung, das Rührwerk und die Heizung auf den aktuellen Stand gebracht. Weiterhin wurde der Spielturm am Kindergarten umgebaut und ein Kneipp-Tretbecken errichtet. Für den Winterdienst wurden der Streusalzsilo und die Fahrzeugwaschanlage eingehaust. Zudem werden Ladesäulen für Elektroautos errichtet. Seinen Rückblick schloss Erl mit dem Dank an alle Vereine und die Landwirte, „die unsere Flächen pflegen. Diese Arbeit unterschätzen viele“. Besonderen Dank richtete er an die Blumenfreunde, die das Ortswappen und die Verkehrsinseln mit Blumen versorgen und pflegen.

In seinem Ausblick sagte Erl, die Starkregen 2021 hätten gezeigt, dass es in der Gemeinde „kleinere und größere Probleme mit dem Oberflächenwasser gibt“. Man habe bereits Kontakt mit dem Wasserwirtschaftsamt aufgenommen und warte auf dessen Berechnungen. Es sei auf jeden Fall ein Problem, dass im nächsten Jahr angegangen werden müsse. Beim Glasfaserausbau für schnelles Internet im Ort zeichne sich eine Lösung ab. Die Telekom habe angeboten, die 172 Haushalte innerhalb der nächsten fünf Jahre ans Glasfasernetz anzuschließen.