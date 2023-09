Sabrina Tiedtke aus Füssen hat ihre Ausbildung zur Pfarrreferentin beendet

Am Samstag wird die Füssenerin von Bischof Dr. Bertram Meier für den pastoralen Dienst beauftragt. Vor der Theologie hatte sie sich für die Musik entschieden.

Mit zwölf weiteren Frauen und Männern wird sie an diesem Samstag von Bischof Dr. Bertram Meier für den pastoralen Dienst beauftragt: Sabrina Tiedtke, die bereits seit vier Jahren als pastorale Mitarbeiterin in der Pfarreiengemeinschaft Füssen arbeitet. Parallel dazu hat sie ein Fernstudium in Theologie und die Ausbildung zur Pfarrreferentin absolviert. Diese endet mit ihrer Aussendung durch Bischof Bertram am Samstag im Augsburger Dom.

Lange als Musik- und Gesangspädagogin aktiv

Sabrina Tiedtke (46) aus Füssen ist verheiratet und hat zwei Kinder im Jugendalter. Nach ihrem Schulabschluss und einem mehrmonatigen Aufenthalt bei der Gemeinschaft von Taizé hatte sie vor der Entscheidung gestanden, entweder Musik oder Theologie zu studieren. Sie entschied sich damals für Ersteres und arbeitete als Musik- und Gesangspädagogin zum Beispiel in Kindergärten, (Musik-)Schulen, mit Chören und daneben immer auch ehrenamtlich in Pfarreien und bei Kolping.

Vielfältig in der Pfarreiengemeinschaft Füssen engagiert

Dann lernte sie die Montessori-Religionspädagogik „Katechese des Guten Hirten“ 2015 kennen. Dies und – wie sie mitteilt – „das seit Kindheit verspürte Herzensanliegen einer liebevollen, lichterfüllten und tiefgehenden Glaubensverkündigung“ führten sie 2019 zum Theologiestudium über den Würzburger Fernkurs. Als pastorale Mitarbeiterin in der Pfarreiengemeinschaft Füssen arbeitet sie nun zusammen mit vielen unterschiedlichen Menschen: Etwa mit Kindern und Familien im Rahmen eines neu entwickelten Erstkommunionvorbereitungs-Konzepts, mit jugendlichen Firmbewerbern im Firmcamp, mit Engagierten in Gremien und bei Workshops zu einer zukunftsfähigen Pastoral oder mit Kindern und Erwachsenen bei Montessori-Religionspädagogik-Einheiten. Auch in einem ambitionierten Team im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und als Leiterin des Seniorenchores „Silberklang“ mit über 35 Sängerinnen und Sängern ist sie aktiv. „Ihre ruhige Art und ihr freundliches Wesen kommen bei allen gut an“, heißt es aus der Pfarreiengemeinschaft.

"Die Geschichte Gottes mit uns Menschen weiterschreiben"

Tiedtke versteht ihre Arbeit so: „Die Geschichte Gottes mit uns Menschen jeden Tag neu weiterschreiben an dem Platz, an dem wir stehen, das Licht und das Leben verkünden und Beziehung gestalten – mit Gott und untereinander in unserer kleinen und großen Welt.“

Pfarrer Frank Deuring jedenfalls ist froh über ihre Berufung: „Wir freuen uns mit ihr, dass sie diesen nicht einfachen Weg auf sich genommen hat und dass sie uns als pastorale Mitarbeiterin in Füssen erhalten bleibt.“ In der Pfarreiengemeinschaft wird am Sonntag, 24. September, 18 Uhr in Acht Seligkeiten ein Dankgottesdienst gefeiert, den die Sundaysingers musikalisch gestalten. Herzliche Einladung dazu. (pm, mit sai)