Saisonstart für Baseball-Zweitligist Füssen Royal Bavarians

Nach dem letzten Platz 2020 starten die Royal Bavarians dennoch optimistisch in die 2. Liga. Weshalb es bis zum ersten Heimspiel am neuen Platz noch dauert.

27.05.2021 | Stand: 06:25 Uhr

Die Füssen Royal Bavarians starten am kommenden Sonntag bei den Baldham Boars in die neue Saison in der zweiten Baseball Bundesliga. Nach rund zwei Monaten Vorbereitungsspielen kam nun grünes Licht vom Verband, die reguläre Spielzeit zu beginnen, teilt der Klub mit. Bereits seit Ende Februar befinden sich die Bundesliga-Baseballer der Füssen Royal Bavarians in der Vorbereitung für die neue Saison.

Insgesamt haben die Royals schon acht Vorbereitungsspiele absolviert. „Das ist dieses Jahr sicherlich ungewöhnlich. Normalerweise spielen wir nur zwei bis drei Vorbereitungsspiele, ehe es in die reguläre Saison geht. Es fühlt sich schon an, als wäre man mitten drin“, erzählt Catcher Alex Wolter. Sicherlich ein gutes Gefühl für die Spieler, vor allem weil man im letzten Testspiel am vergangenen Wochenende bei den Heidenheim Heideköpfe II (ebenfalls 2. Bundesliga Süd) mit 16:10 deutlich die Oberhand behielt.

Füssen Royal Bavarians: Die Neuzugänge überzeugen bislang

Einen großen Unterschied machten dabei bislang vor allem die beiden Neuzugänge Daniel Mendelsohn und der Kanadier Nick KyRose. „Beide haben sich super in die Mannschaft integriert und machen einen enorm guten Job auf dem Werferhügel – das ist ein ganz anderes Niveau als noch letztes Jahr“, erzählt Headcoach Mitch Stephan, der die beiden Pitcher (Werfer) im Winter verpflichtet hat. Immerhin war das Pitching in der vergangenen Saison die große Schwachstelle und der Hauptgrund für den am Ende letzten Tabellenplatz.

Aber auch die vielen jungen Spieler haben in der letzten Saison und in der diesjährigen Vorbereitung einen großen Fortschritt gemacht. „Wir haben den jungen Spieler extra viel Spielzeit gegeben und in unbequeme Situationen gesteckt, um sie an Drucksituationen zu gewöhnen und den Lerneffekt zu beschleunigen“, sagt Stephan.

In der Zweiten Baseball Bundesliga Süd wird es heuer keine Absteiger geben

Im Vergleich zum vergangenen Jahr wird wieder eine volle Saison mit Hin- und Rückrunde gespielt, teilen die Royal Bavarians mit. Auf-/Absteiger werde es aber dennoch nicht geben. Darauf hätten sich alle Bundesligavereine bereits früh im Jahr geeinigt. Das erste offizielle Heimspiel am neuen King’s Field im Weidach Sportpark in Füssen ist für den 27. Juni gegen die Gauting Indians geplant. Dieser Termin stehe aktuell aber noch unter Vorbehalt, da der Rasen wetterbedingt noch nicht so gewachsen ist wie vorgestellt.

