Sandra Linder im Interview: „In der Musik gibt es eigentlich keine Grenzen“

Für ihre große Leidenschaft tritt Linder sogar in ihrem Job kürzer. Was sie antreibt, sich derart in der Vereinsarbeit zu engagieren, verrät sie im Interview.

21.10.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Wer sind die jungen Menschen im Füssener Land und was zeichnet sie aus? Dieser Frage wollen wir in unserer Serie „Junges Engagement“ nachgehen. An dieser Stelle sprechen wir mit jungen Menschen aus der Region, die besonderes leisten, sich sozial engagieren oder das Leben auf dem Land den nahe gelegenen Großstädten vorziehen. Und: Die zeigen, dass unsere Zukunft im Ostallgäu in guten Händen liegt.

Sandra Linder (29) ist leidenschaftliche Musikerin. Als Dirigentin leitet sie die Jugendkapelle Füssen–Rieden-Roßhaupten und seit 2021 die Musikkapelle Stötten. Dazu ist sie Bezirksjugendleiterin im Füssener Bezirk und ehrenamtliche Bezirksdirigentin im Allgäu-Schwäbischen Musikbund, Bezirk Marktoberdorf. Linder sagt, wer so viel Zeit in ein Hobby steckt, der brauche dafür vor allem: Herzblut, Engagement und Leidenschaft.

Sandra, Du kommst ursprünglich aus Denklingen, wohnst aber schon länger im Ostallgäu. Hast Du dich hier gut eingelebt?

Sandra Linder: Ja, auf jeden Fall. Ich bin hier daheim. Mittlerweile bin ich eine Ostallgäuerin, bin also sehr gut eingebürgert (lacht).

Damit kennst Du Grenzregionen zweier Landkreise. Kennt auch die Musik diese Grenzen?

Linder: In der Musik gibt es eigentlich keine Grenzen. Es geht um die Sache an sich, die den Leuten am Herzen liegt. Alter, Nationalität oder die verschiedenen Landkreise der Kapellen spielen keine Rolle.

Findest Du, Musik wird hier genügend gefördert?

Linder: Ja, allerdings ist das Hobby Musik wahnsinnig teuer. Ich glaube bei Sportarten ohne viel Equipment geht es oft einfacher. Musik braucht wöchentlichen Unterricht und ein Instrument – das kann finanziell schwierig sein. Da bewundere ich meine Eltern, die haben das drei Kindern ermöglicht.

Ist die Blasmusik von Vorurteilen belastet?

Linder: Da werden gerade viele Weichen gebrochen. Das sieht man ja auch an mir.

Du meinst, weil Du eine Frau bist?

Linder: Unteranderem. Ich wollte schon als Kind Dirigentin werden. Mein Vater und mein Opa waren es auch. Ich glaube, wenn, dann ist eher das jung sein die Hürde als Dirigentin, als die Tatsache eine Frau zu sein. Und das merke ich selbst so auch in meinem musikalischen Alltag: Ich bekomme viele anerkennende Worte zu hören. Und dabei geht es um mich und meine Arbeit. Mein Geschlecht ist dabei außenvor.

Hat das mit den weichen Grenzen in der Musik zu tun?

Linder: Wenn man bedenkt, dass Frauen in Musikkapellen bis vor gar nicht so langer Zeit nicht mal mitspielen durften, ist es toll, dass das überhaupt kein Thema mehr ist. Ich kenne Vereine, da war das noch vor wenigen Jahren Thema. Umso schöner ist es, dass bei uns mittlerweile Gleichberechtigung herrscht: egal, ob als Musikerin, Vorständin oder eben als Dirigentin.

Worin siehst Du die Schwächen der Region?

Linder: Für mich wäre das Wohnungsproblem beinahe ein Grund geworden, wieder wegzuziehen. Aber dank meiner Vereinsfreunde, also über Kontakte, konnte ich etwas finden. Bezahlbarer Wohnraum auch auf dem Land ist wahnsinnig schwierig zu finden.

Nutzt Du hier den ÖPNV?

Linder: Hier? Nein, absolut gar nicht. Ohne Auto geht’s nicht. Roßhaupten und Stötten liegen beispielsweise nah nebeneinander, aber die Verbindung zwischen ihnen ist kaum da.

Wieso steckst Du so viel Zeit in Soziales Engagement?

Linder: Musik ist meine Leidenschaft, und ich finde es einfach wunderschön, wenn ich diese Leidenschaft auch bei anderen, vor allem auch jungen Leuten, wecken kann. Wenn Musiker dann beispielsweise nach Konzerten strahlen, dann freut mich das einfach wahnsinnig.

