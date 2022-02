Sanierung in Turnhalle steht an: Die sportliche Heimat ist lieb und teuer

Die TSG Füssen steuert für die Sanierung der Weidach-Turnhalle 100.000 Euro aus der Klubkasse bei.

Die Turn- und Sportgemeinde (TSG) Füssen hat wegen der chronisch angespannten Finanzlage der Lechstadt für Reparaturen und eine Sanierung ihrer sportlichen Heimat, der Weidach-Turnhalle, bereits „seit 1979 Rücklagen gebildet“. Nun kommt der Einsatz dieser Geldmittel in Sichtweite. Könne man doch nach Jahrzehnten „endlich über eine Sanierung der Weidach-Turnhalle sprechen“, erklärte die TSG-Vorsitzende Gerda Bechteler bei der Jahresversammlung des 1846 gegründeten Traditionsvereins.

Passend dazu fassten die knapp 20 in der 100 Jahre alten Halle versammelten Mitglieder einstimmig den Beschluss, für die Instandsetzungsarbeiten 100.000 Euro aus der Klubkasse zur Verfügung zu stellen.

TSG Füssen: Zuschuss der Stadt von Eichstetter zugesichert

Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter habe zudem zugesagt, dass die Stadt weitere 175.000 Euro an Kosten übernehme, hieß es bei der Versammlung. Die Summe solle in erster Linie für den vom Verein „für dringend angezeigt“ angesehenen Austausch der Fenster und Haupteingangstüren der Halle verwendet werden. Bechteler machte aber auch deutlich, dass die Heizung sowie Sanitäranlagen erneuert werden müssten.

Alle Arbeiten dafür sollen noch heuer beginnen, betonte Bechteler. Über die Kostenbeteiligung für die Renovierung der Halle soll laut Vereinsbeschluss ein Vertrag abgeschlossen werden. Darin soll berücksichtigt werden, dass bei einem eventuellen Verkauf des Grundstücks sowie einem danach möglicherweise folgenden Abbruch der Halle ein Kostenausgleich stattfindet. Der Vorstand der TSG „ist bei den Entscheidungen über die Baumaßnahmen, der Planung und Auftragsvergaben mit Stimmrecht einzubinden“, fügte Bechteler hinzu. Sie freute sich am Ende der Sitzung ausdrücklich darüber, „dass sich was tut, für alle, die hier Sport treiben“.

Renovierung in den Ferien

Dazu dürften in Zukunft auch viele Schülerinnen und Schüler der Grundschule Füssen sowie der Anton-Sturm-Mittelschule zählen. Denn die Turnhalle der beiden Schulen wird im Zuge der Sanierung und Erweiterung der Gebäude abgerissen, deswegen soll die Weidach-Turnhalle übergangsweise für den Schulsport genutzt werden. Daher solle die Renovierung der Halle „immer nur in den Ferien“ vonstattengehen, unterstrich die bei der Mitgliederversammlung in ihrem Amt bestätigte TSG-Vorsitzende.

Zuvor hatte sie auf die vergangenen Jahre zurückgeblickt und dabei hinsichtlich 2020 und 2021 über einen ziemlich eingeschränkten Sportbetrieb berichtet, der nur an 13 beziehungsweise 17 Wochen möglich gewesen sei. Das finanzielle Vereinsergebnis sei dennoch positiv ausgefallen, stellte anschließend der ebenfalls wiedergewählte Schatzmeister und dritte Vorsitzende Klaus Rinner fest.

Während neben ihm zudem Dietmar Sulger erneut als zweiter Vorsitzender sowie Heidi Raab als Schriftführerin fungieren, lösen Nicole Leonhardt und Ulf Förster in Zukunft Sieglinde Dollacker und Alois Kuhn ab. Sie hatten sich beide aus Altersgründen nicht mehr als Kassenprüfer zur Verfügung gestellt.