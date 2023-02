Schalengge-Rennen in Pfronten: Mehr als 100 Teams angemeldeet

Für die Traditionsveranstaltung am Faschingssamstag stehen die Signale auf Grün. Warum Sonne der Strecke nicht schadet und weniger Schlitten zu Bruch gehen.

13.02.2023 | Stand: 15:08 Uhr

Mehr als 100 Anmeldungen sind bis zum offiziellen Anmeldeschluss am Sonntagabend zum Schalengge-Rennen am Faschingssamstag, 18. Februar, ab 12 Uhr in Pfronten-Kappel eingegangen. Das entspreche dem, was auch vor der dreijährigen Pause durch Schneemangel und Corona üblich gewesen sei, besonders bei nicht eindeutigem Wetter, sagt Wolfgang Bergmiller, der Vorsitzende des veranstaltenden Kappeler Schalengger-Vereins. So rechnet er in den kommenden Tagen noch mit vielen Nachmeldungen. Zu den Rennteilnehmern kommt noch ein Dutzend Originalschalengge, die mit Heu oder Holz beladen an die einstige Bedeutung der Hörnerschlitten als Transportmittel von den Bergwiesen und -wäldern ins Tal erinnern. Die Traditionspflege war neben der Faschingsgaudi einer der Hauptgründe, seit 1977 Schalenggerennen in Kappel zu veranstalten.

"Das Wetter werden wir verheben!"

Die Piste ist weiterhin gut in Schuss und auch die Prognosen machen Vereinschef Bergmiller nicht bange: „Das Wetter werden wir verheben!“ Die Sonne, die auch in den kommenden Tagen scheinen soll, berührt die schattige Rennstrecke ohnehin kaum. Sollte es gegen Ende der Woche noch leicht regnen, wie vorhergesagt, verkrafte das die Piste ebenfalls, ist Bergmiller optimistisch, auch wenn die offizielle Entscheidung, ob das Rennen stattfinden kann oder nicht, erst am Mittwochabend gefällt wird.

Neue Schlitten halten besser

Mit dem relativ kleinen Schneepolster in den Sturzräumen komme man dank anderer Sicherungsvorkehrungen ebenfalls gut klar, versichert Bermiller. Größere Unfälle hat es in den vergangenen Jahren ohnehin kaum gegeben. Und auch, dass Schlitten zu Bruch gehen, sei vor allem in den Anfangszeiten ein Problem gewesen, als noch viele alte Schlitten zum Einsatz kamen. Heute seien die meisten Teilnehmer auf modernen Schalenggen unterwegs. Bei den Schlittenbauern gebe es eine rege Nachfrage sowohl von Fahrern als auch von Liebhabern.

Für Besucher sind Parkplätze vor Ort vorhanden. Zudem gibt es einen kostenlosen Pendelbus von den Pfrontener Ortsteilen und dem Bahnhof Ried an die Rennstrecke.

