2023 wieder am Start: Das sollten Sie zum ältesten Schalengge-Rennen im Allgäu wissen

Dreimal in Folge musste das Schalenggerennen in Pfronten-Kappel abgesagt werden. 2023 soll es traditionell an diesem Tag wieder stattfinden. Ein Überblick.

26.01.2023 | Stand: 15:11 Uhr

Beim vorerst letzten Kappeler Schalenggerennen in Pfronten Anfang März 2019 waren etwa 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 2000 Zuschauer am Start. 2020 lag nicht genug Schnee auf der Piste, 2021 und 2022 führten die damaligen hohen Corona-Auflagen zur Absage des Rennens. Das traditionelle Pfrontener Schlittenrennen soll 2023 wieder stattfinden - und zwar zum 33.-mal. In diesem Artikel erfahren Sie:

Wann findet das Schalengge-Rennen in Pfronten-Kappel 2023 statt?

Seit wann gibt es das Pfrontener Schalenggerennen?

Mit welchen Schlitten dürfen Teilnehmer bei dem Rennen fahren?

Steckbrief: Das Schalengge-Rennen in Pfronten-Kappel 2023

Name : Kappeler Schalenggerennen in Pfronten

: Kappeler Schalenggerennen in Pfronten Ort : 87459 Pfronten-Kappel

: 87459 Pfronten-Kappel Termin : 18.02.2023 (Faschings-Samstag)

: 18.02.2023 (Faschings-Samstag) Teilnehmer: Anmeldung läuft

Wann ist das Schalengge-Rennen in Pfronten-Kappel 2023?

Das Kappeler Schalenggerennen in Pfronten findet traditionell seit 1977 am Faschingssamstag statt - 2023 fällt der Termin auf Samstag, 18. Februar. Es ist laut Veranstalter eine Mischung aus "Faschingsgaudi, Rennen und Demonstration von Originalschalenggen mit Heu oder Holz beladen auf einer anspruchsvollen Strecke".

Seit wann gibt es das Schalenggerennen in Pfronten?

Nach Angaben des Vereins kamen Mitte der 1970er Jahre "in Stammtischlaune" auf die Idee, aus der Arbeit ihrer Väter und Großväter - Hornschlitten waren früher Alltags- und Arbeitsgeräte, mit denen Holz und Heu von höher gelegenen Hütten ins Tal geliefert wurden - ein Gaudirennen zu veranstalten. Die Kappelar waren deren Angaben zufolge damals die ersten im Allgäu, die ihre alten Schlitten, die Schalenggen, wieder aus der Scheune holten.

Und so verabredeten sich die Männer am Faschings-Dienstag, 2. März 1976, und sausten mit ihren alten Schlitten die Bahn in Kappel herunter. "Da es riesige Gaudi war und alles gut klappte, beschloss man fürs nächste Jahr ein richtiges Schalenggerennen zu organisieren", so der Verein.

Zum ersten Allgäuer Schalengge Rennen am Faschings-Samstag, 19. Februar 1977, meldeten sich 73 Teilnehmer an. Die Zahl stieg von Jahr zu Jahr: 1978 waren es 128 Starter und 1981 bereits 277. Daraufhin wurde 1982 der Kappeler-Schalengger Verein gegründet. Seit dem ersten Rennen wurde die Strecke etwas verkürzt - "da dies Organisation und die Dauer des gesamten Rennens über die ganze Orginal-Strecke jeglichen Rahmen gesprengt hätte".

Mit welchen Schlitten dürfen Teilnehmer zum Schalenggerennen in Kappel?

Zum Kappeler Schalenggerennen in Pfronten sind bis heute nur die Orginal-Schalenggen in der überlieferten Form zugelassen (eine Skizze dazu hier). Zudem sind Hilfsmittel wie Bremsen oder Lenkhilfen verboten. Erlaubt ist dagegen, mit einem "Orginal Schalenggar" beladen mit Heu und Brennholz wie anno dazumal den Berg hinunter zu fahren - das tun immer mal wieder Teilnehmer.

Wo gibt es Parkplätze beim Schalenggerennen in Pfronten-Kappel?

Wer mit dem Auto zum Schlittenrennen kommt, kann es in Kappel abstellen: Parkplätze sind laut Pfronten Tourismus vor Ort vorhanden.

Wie komme ich zum Schalenggerennen nach Kappel?

Zuschauerinnen und Zuschauer können mit dem kostenlosen Busshuttle von den Pfrontener Ortsteilen und dem Bahnhof in Pfronten-Ried (Fahrplanauskunft bei der Deutschen Bahn) zum Rennen nach Kappel fahren. Hier gibt es einen Busfahrplan mit Haltestellen und Fahrzeiten zum Rennen 2023.

Bei der Abfahrt auf dem Schlitten brauchen die Teilnehmer gute Nerven. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Außerhalb Pfrontens können Besucherinnen und Besucher ebenfalls mit Bus und Bahn anreisen (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Wo kann ich in Pfronten übernachten?

Besucherinnen und Besucher können in Pfronten und seinen 13 Ortsteilen übernachten - darunter Berg, Dorf, Halden, Heitlern, Kappel, Kreuzegg, Meilingen, Ösch, Rehbichl, Ried, Röfleuten, Steinach und Weißbach. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt Pfronten Tourismus unter Telefon +49 8363/698-88 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet das Schalengge-Rennen in Pfronten?

Der Kappeler-Schalengger Verein ist Veranstalter des Schalenggerennens im Pfrontener Ortsteil Kappel.

Schlittenrennen 2023 im Allgäu

