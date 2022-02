Das Umfeld rund um den Saray Kebap in der Altstadt von Füssen ist keine gute Visitenkarte. Da sind sich Bürger und Politiker einig. So könnte es weitergehen.

07.02.2022 | Stand: 13:18 Uhr

Wenig schmeichelhaft, war das, was jetzt zur Sprache kam, als es um einen Dönerimbiss in der Luitpoldstraße ging. Von einem „Schandfleck“ war da im Bauausschuss die Rede. Von einem Ort, der „viel schlechter nicht mehr werden kann“. Kurz gesagt also von keiner guten Visitenkarte am Tor zur Altstadt für die Tourismushochburg Füssen.