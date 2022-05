Vom Schwert bis zum Rasenmäher – mobiler Scherenschleifer macht Station in Füssen

Romeo Weiß ist mit seiner mobilen Schleiferei in Füssen. Bringen kann man ihm alles, was eine Klinge hat. Den Betrieb gibt es bereits in der siebten Generation.

23.05.2022 | Stand: 18:00 Uhr

„Ein Samurai-Schwert“, beantwortet Romeo Weiß die Fragen nach dem außergewöhnlichsten Gegenstand, den er je geschliffen hat. Normalerweise verschafft er Haushaltsgeräten und Werkzeugen neue Schärfe. Vom Rasenmäher über den Fleischwolf bis zum Silberbesteck kann man Weiß alles bringen, was eine Klinge hat. Er schleift es in seiner mobilen Werkstatt, mit der er diese Woche in Füssen auf dem Festplatz zu Gast ist.

Ein fester Standort für eine Werkstatt kommt für den 50-Jährigen aus Neustadt an der Weinstraße nicht in Frage. „Ich will unterwegs und unter Leuten sein“, sagt er. Deshalb hat er vor 35 Jahren mit Begeisterung den Betrieb seines Vaters übernommen. Mittlerweile sind seine Söhne (22 und 24 Jahre) auch bereits dabei. Damit betreibt die Familie Weiß die Schleiferei in der siebten Generation. Gegründet wurde sie 1846. Damals zogen Weiß’ Vorfahren noch in einem Planwagen durch die Lande.

Rentiert sich das Geschäft?

Ob sich dieses Geschäft heute noch rentiert? „Man kann davon leben, aber reich wird man nicht“, sagt Weiß und lächelt dabei. Denn eine andere Arbeit könnte er sich trotzdem nicht vorstellen. Von März bis Dezember fährt er mit seinem Bus durchs Land – in einem Umkreis von 300 bis 400 Kilometern rund um seine Heimatstadt. „Er war aber auch schon mal in Italien“, berichtet seine Ehefrau Yvonne.

Jede Woche an einem anderen Ort

Sie begleitet ihren Mann oft auf seinen Touren. Jede Woche sind sie für gewöhnlich an einem anderen Ort. „Das ist für mich auch wie Urlaub“, sagt die 49-Jährige. Besonders, wenn sie in einer Gegend wie dem Allgäu sei. Früher waren in den Ferien auch die Kinder mit auf Achse. „Sie haben dabei Freundschaften geschlossen und konnten viel draußen sein“, erzählt Yvonne Weiß.

Sie findet es wichtig, dass alte Berufe wie der ihres Mannes erhalten bleiben. Die Wegwerfgesellschaft wachse ohnehin viel zu sehr und das belaste auch die Umwelt. „Heute kaufen sich die Leute billige Scheren und werfen sie weg, wenn sie stumpf sind. Früher war das gutes Handwerk. Ich habe noch eine Schere, die ist von meiner Urgroßmutter. Irgendwann bekommt sie meine Tochter“, berichtet Yvonne Weiß.

Silbernes Hochzeitsbesteck geschliffen

Besonders die ältere Kundschaft freue sich, dass es die Schleiferei Weiß noch gebe. „Die hängen oft an ihren alten Sachen. In Heilbronn zum Beispiel kam einmal eine alte Frau zu uns mit einem Silberbesteck, dass sie zur Hochzeit bekommen hatte und das noch nie geschliffen worden war, weil sie nicht wusste, wo sie es hinbringen sollte“, erzählt die 49-Jährige.

Nach weiteren Anekdoten gefragt, erinnert sich ihr Mann daran, wie er bei einem Friseur saß und dessen Schere nicht mehr schnitt. Der Mann sei gar nicht gut auf Scherenschleifer wie Weiß zu sprechen gewesen. Nachdem der Neustädter ihm aber dann sein Werkzeug aufbereitet hatte, sei er so überzeugt gewesen, dass er ihm gleich noch alle anderen Scheren zum Schleifen gebracht habe.

