Scheu, unflexibel und anspruchsvoll - Ein Monitoring soll dem Auerhuhn helfen

Das Auerhuhn hat spezielle Eigenarten und leidet stark unter menschlichen Eingriffen in seinen Lebensraum. In Pfronten wurden nun Helfer geschult.

04.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Das Auerhuhn hat zwei Eigenarten, die das Zusammenleben mit Menschen schwierig für den Vogel machen. Es ist sehr scheu und nicht sehr flexibel, was seinen Lebensraum angeht, an den es zudem hohe Ansprüche stellt. Alte und lichten Nadelmischwälder mit Heidelbeervegetation aber, die es braucht, gibt es aufgrund menschlicher Eingriffe in die Natur immer weniger und auch die Ruhe machen ihm die Zweibeiner mit all ihren Aktivitäten in der Bergwelt zunehmend streitig. Die Folge: Der Bestand es Auerhuhns nimmt seit Jahren stetig ab. Es steht auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Arten und ist streng geschützt. Für solche Arten müssen EU-Länder alle sechs Jahre Berichte über ihren Erhaltungszustand abgeben, sagt Boris Mittermeier von der Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF).

Ganz neu wurde deshalb jetzt von der Forstverwaltung ein bayernweites Auerhuhn-Monitoring gestartet, für das kürzlich in Pfronten ehrenamtliche Helferinnen und Helfer geschult wurden. Dieses Monitoring soll künftig alle drei Jahre in den bekannten Verbreitungsgebieten des Auerhuhns stattfinden und Zahlen über den Bestand der Tiere liefern. Solche Monitorings gibt es laut Mittermeier auch für andere bedrohte Tierarten, wie Fleder- und Haselmaus, aber auch für Pflanzen, wie den Frauenschuh, und geschützte Lebensraumtypen.

Das Auerhuhn wohnt im Ostallgäu am Edelsberg

Im Ostallgäu kommt das Auerhuhn unter anderem am Edelsberg vor. Dort auf der Gundhütte fand deshalb auch die schwäbische Schulung – eine von vieren in Bayern – für die Monitoringhelfer statt. Dabei wurden elf Ehrenamtliche von Mittermeier und seinem Team in einem Theorie- und einem Praxisteil auf ihre Aufgabe vorbereitet. Beteiligt haben sich neben Förstern aus Forstverwaltungen Berufsjägerinnen und -jäger, Rangerinnen und Ranger und Gebietsbetreuerinnen und -betreuer ebenso wie Privatpersonen. Die Teilnehmer erfuhren bei der Schulung viel über die Biologie und Lebensweise des Auerhuhns sowie das Management in Bayern.

Im praktischen Teil machten sie sich – wie sie es später auch alleine tun sollen – auf Spurensuche im Freien. Vor allem auf Auerhuhnfedern und die Losung der Tiere hatten sie es abgesehen. Und sie fanden sogar zwei Federn einer Auerhenne und die frische Losung eines Kükens. „An den Federn kann man meist bestimmen, ob es sich um einen Hahn oder eine Henne handelt“, sagt Mittermeier. Je nachdem, wie viele Federn und Kot gefunden werden, lasse sich zudem die ungefähre Anzahl der dort lebenden Tiere bestimmen. Eingesammelt und eingeschickt, um sie näher zu untersuchen, werden die Funde nur, wenn Zweifel bestehen. „Eine genetische Auswertung erfolgt erst einmal nicht“, sagt Mittermeier. Es gehe in erster Linie darum, herauszufinden, ob sich der Bestand im Vergleich zu einer früheren Erhebung verändert hat. Außerdem wird die Qualität des Lebensraums erfasst – zum Beispiel welche Baumarten dort wachsen und wie die Krautschicht aussieht.

Das stolze - und spezielle Tier. Bild: Fotoreport

Ab Anfang August bis Mitte Oktober dürfen die ehrenamtlichen Helfer selber losziehen. Die beste Zeit sind laut Mittermeier die Monate August und September. Da hat die Mauser der Auerhühner bereits stattgefunden und die Chance, Federn zu finden, steigt. Außerdem ist dann die erste Phase der Jungenaufzucht beendet, in der die Küken besonders störungsanfällig sind.

Wo es in Deutschland Monitoringflächen für Auerhühner gibt

Lesen Sie auch

Spätsommer im Allgäu Darauf sollten Pilz- und Beerensammler in Allgäuer Wäldern achten

Insgesamt gibt es in Bayern 55 Monitoringflächen für Auerhühner. Davon liegen acht im Ober- und vier im Ostallgäu – eine am Edelsberg und drei im Ammergebirge. Auf diesen zwölf Allgäuer Flächen gibt es 390 Stichprobenpunkte, die abgesucht werden. Die Monitoringflächen erstrecken sich sowohl auf Staats- als auch Kommunal- und Privatwälder. Die Waldbesitzer wurden laut Mittermeier bereits alle über die Aufnahmen auf ihren Grundstücken informiert. Die Nutzung der Fläche werde durch das Monitoring nicht eingeschränkt.

Mit ersten Ergebnissen über den Bestand der Auerhühner in den untersuchten Gebieten ist laut Mittermeier gegen Ende des Jahres zu rechnen. Die Daten fließen in eine bundesweite Auswertung ein. Alle sechs Jahre berichten die Mitgliedstaaten an die EU über den Zustand der Arten und Lebensräume. Momentan läuft der vierte Berichtszeitraum.

Die EU hat bereits 1979 die Vogelschutz-Richtlinie erlassen. Zusammen mit der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie von 1992 bildet sie das Natura2000-Netz der EU. Mit diesem Netzwerk sollen europaweit besonders bedeutsame Lebensraumtypen sowie Tier- und Pflanzenarten in einem günstigen Zustand erhalten werden. Dazu gehört auch das Auerhuhn.