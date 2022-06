Scheune in Steingaden niedergebrannt: 158 Einsatzkräfte waren im Einsatz

Bei einem Brand in einer Scheune im oberbayerischen Steingaden an der Grenze zum Ostallgäu ist am Dienstagmorgen hoher Sachschaden entstanden.

14.06.2022 | Stand: 18:40 Uhr

Es war ein Großeinsatz, der sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in Steingaden ereignet hat: Bei einem Scheunenbrand rückten insgesamt 158 Einsatzkräfte aus. Das schnelle und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte aus der Region habe Schlimmeres verhindert, ist sich Ludwig Fernsemmer sicher. Der stellvertretende Kreisbrandrat hätte sonst befürchtet, dass womöglich auch ein Wohnhaus in Flammen aufgegangen wäre.

In der Scheune in Steingaden standen Wohnmobil, Mini-Bagger und Photovoltaikanlage

Eine Scheune mit Wohnmobil, Mini-Bagger und Photovoltaikanlage ist niedergebrannt. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei voraussichtlich im sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Weilheim ermittelt wegen der Brandursache. Zum jetzigen Zeitpunkt sei diese noch unklar.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".

Gegen 1.10 Uhr ging über den Notruf der Integrierten Leitstelle die Meldung ein, dass eine Scheune in der Ammergauer Straße in Steingaden in Flammen steht. Feuerwehren aus den umliegenden Kommunen rückten aus: Urspring, Wies, Bernbeuren, Lechbruck und Peiting. Als die Kräfte in der Ammergauer Straße ankamen, stand die Scheune bereits komplett in Flammen: „Der Stadel war nicht zu halten“, berichtet Fernsemmer.

Nebengebäude von Einsatzkräften gerettet

Neben der Scheune steht ein unbewohntes landwirtschaftliches Gebäude, berichtet der stellvertretende Kreisbrandrat im Gespräch mit unserer Redaktion. Dieses konnte „glücklicherweise geschützt werden, sonst wäre es verloren gewesen“. Keine leichte Aufgabe, denn die Streuhitze sei sehr hoch gewesen, berichtet Fernsemmer. So seien zwar Scheiben wegen der Hitze geplatzt, das Gebäude aber sonst nicht größer beschädigt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei bei dem Brand niemand.

Lesen Sie auch

Ermittlungen im Bodenseekreis 400.000 Euro Schaden und zwei tote Pferde: Gleich drei Brände in einer Nacht in Markdorf

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.