Schloss Neuschwanstein gehört erneut zu Deutschlands beliebtesten Sehenswürdigkeiten

Das Schloss Neuschwanstein in Schwangau ist erneut zu einer der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland gewählt worden.

06.10.2022 | Stand: 16:09 Uhr

Jährlich führt die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) eine Umfrage zu den beliebtesten deutschen Sehenswürdigkeiten durch. Platz eins belegt demnach zum vierten Mal das Miniatur-Wunderland in Hamburg. Aber auch das Allgäu hat es wieder unter die Top fünf geschafft.

Schloss Neuschwanstein unter den beliebtesten Sehenswürdigkeiten

Das Schloss Neuschwanstein in Schwangau belegt in diesem Jahr Platz vier der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland und reiht sich damit hinter dem Miniatur-Wunderland in Hamburg, dem Europapark und Rothenburg ob der Tauber ein.

Schloss Neuschwanstein: Mehr als Eine Million Besucher jährlich

Dass das Schloss zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland gehört, ist wohl kaum verwunderlich. Mit jährlich rund 1,4 Millionen Touristen und täglich durchschnittlich 6000 Besuchern in den Räumlichkeiten des Schlosses ist es das meistbesuchte Schloss Deutschlands.

Voting zu beliebtesten Sehenswürdigkeiten

Das Voting für das nächste Jahr läuft bereits. Auf der Website der Deutschen Zentrale für Tourismus kann bis zum 30.06.2023 für die beliebteste Sehenswürdigkeit in Deutschland abgestimmt werden.

