Schloss Neuschwanstein: Arbeiten an der gesperrten Marienbrücke starten

Seit Februar 2021 ist die Marienbrücke bei Schloss Neuschwanstein gesperrt. Felsanker müssen ausgetauscht werden. Wann die Arbeiten beginnen.

11.05.2022 | Stand: 10:37 Uhr

Die bei Einheimischen und Touristen beliebte Marienbrücke bei Schloss Neuschwanstein ist seit Februar 2021 gesperrt. Seitdem kommt niemand auf die Brücke, die einen guten Blick auf Schloss Neuschwanstein bietet und die Pöllatschlucht überspannt. Nun teilt das Finanzministerium mit, dass die Arbeiten am Montag, 16. Mai, beginnen sollen.

Ab wann ist die Marienbrücke bei Schloss Neuschwanstein wieder geöffnet?

„Eine Anspruchsvolle Maßnahme in beeindruckender Kulisse startet: Am Montag wird mit der Baustelleneinrichtung für die Instandsetzungsarbeiten an der 90 Meter hohen Marienbrücke, die die Pöllatschlucht bei Schloss Neuschwanstein auf einer Länge von 35 Metern überspannt, begonnen“, kündigt Finanz- und Heimatminister Albert Füracker zum Start der Sanierung an. „Aufgrund der alpinen Lage wird das Material bei der Maßnahme teilweise sogar per Hubschrauber angeliefert.

Ziel ist, dass die bekannte Brücke vor der beeindruckenden Kulisse von Schloss Neuschwanstein noch in dieser Wandersaison wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet werden kann“, so Füracker.

Bilderstrecke

Der Forggensee im Allgäu - bildgewaltige Impressionen im Sommer und Winter

1 von 15 Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert 2 von 15 Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert 3 von 15 Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert 4 von 15 Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert 5 von 15 Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert 6 von 15 Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert 7 von 15 Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert 8 von 15 Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert 9 von 15 Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert 10 von 15 Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert 11 von 15 Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert 12 von 15 Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert 13 von 15 Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert 14 von 15 Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert 15 von 15 Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert Der Forggensee wird künftig im Winter mehr Wasser führen als früher üblich. Wir haben Fotos des Forggensee aus allen Jahreszeiten zusammengetragen. Bild: Benedikt Siegert 1 von 15 Schwabenfoto: Eiskalter Wintermorgen am Forggensee Vor Sonnenaufgang ergab sich am Forggensee bei Füssen im Ostallgäu am Freitagfrüh diese beeindruckende Lichtstimmung. Allgäu, Berge, Wetter, Feature, Schnee, Seen, Ostallgäu, Schmuckbild, Winter, Sonnenaufgang, blaue Stunde, Eisschollen. Bild: Benedikt Siegert Schwabenfoto: Eiskalter Wintermorgen am Forggensee Vor Sonnenaufgang ergab sich am Forggensee bei Füssen im Ostallgäu am Freitagfrüh diese beeindruckende Lichtstimmung. Allgäu, Berge, Wetter, Feature, Schnee, Seen, Ostallgäu, Schmuckbild, Winter, Sonnenaufgang, blaue Stunde, Eisschollen. Bild: Benedikt Siegert

Im Rahmen der Brückensanierung an den Felsankern der Marienbrücke im Jahr 2016 wurde ein Monitoringsystem eingebaut, das jederzeit Aufschluss über eventuelle Veränderungen gibt. Im Februar 2021 – die Brücke war zu diesem Zeitpunkt winterbedingt für den Besucherverkehr geschlossen – wurden Unregelmäßigkeiten im Kraftverlauf eines Felsankers angezeigt. Deshalb ist die Brücke seit diesem Zeitpunkt gesperrt. Die anschließenden statischen Untersuchungen hatten ergeben, dass es notwendig ist, bestehende Felsanker, die bis zu 15 Meter in den Felsen gebohrt sind, auszutauschen bzw. zusätzliche zu setzen. Die Arbeiten sollen nach derzeitigem Planungsstand voraussichtlich noch im Sommer 2022 abgeschlossen werden.

Schwangau: König Maximilian II. hat in Hohenschwangau Wege und Aussichtspunkte anlegen lassen

König Maximilian II. hatte in der Umgebung von Hohenschwangau Wege und Aussichtspunkte anlegen lassen, um die Landschaft genießen zu können, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. Als Geburtstagsgeschenk für seine bergsteigende Gemahlin Marie ließ er in den 1850er Jahren einen hölzernen Reitersteg hoch über dem Pöllatbach errichten. Diesen Steg ließ Maximilians Sohn König Ludwig II. durch eine Brücke in einer eleganten Eisenkonstruktion ersetzen.

Lesen Sie auch

Gemeinde am Schloss Neuschwanstein Berge, Hütten, Seen und Geschichte: Was Schwangau über Neuschwanstein hinaus zu bieten hat

Die Konstruktionsweise der Brücke war seinerzeit ein Novum: Ohne weitere Stützen überspannt die Brücke die steil abfallende Pöllatschlucht und wird ausschließlich von den auf beiden Seiten im Felsen befestigten Verankerungen gehalten. Ludwig II. hatte stets ein Faible für technische Neuerungen. 1978 musste die historische Brücke durch einen Neubau ersetzt werden. Dabei konnten ausschließlich die historischen Geländer wiederverwendet werden.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".