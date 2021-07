Schloss Neuschwanstein: Untermieter im Märchenschloss

Alpenmauerläufer ziehen Nachwuchs in Neuschwanstein groß. Die Tiere sind auch als fliegendes Juwel der Alpen bekannt. Welche Gefahren lauern.

Jahrzehntelang haben bis zu zwei Pärchen der Alpenmauerläufer das königliche Schloss Neuschwanstein als ihren festen Brutplatz gewählt und dort ihre Jungen groß gezogen. Seit einigen Jahren hatte sich ein Pärchen aber unterhalb der Marienbrücke in unzugänglicher Felswand ein neues Domizil gesucht und dort in einer Nische ihre Jungen mit Erfolg aufgezogen, weiß der Füssener Vogelkundler Richard Wismath. Doch seit dem Vorjahr bevorzugt dieses Pärchen wieder das Schloss.

Brutplatz nur für ein paar Tage in Benutzung

Dort habe sich das Pärchen einen Brutplatz ausgewählt, „der jedem Naturfreund trotz großer Besucherströme sichtbar ist“, teilt Wismath mit. Allerdings werde es sich nur noch um ein paar Tage handeln – denn dann werden die Jungen flügge und von den Eltern abseits des Brutplatzes gefüttert.

Seit vielen Jahren mache Wismath Aufzeichnungen über diesen Alpenvogel, der auch als fliegendes Juwel der Alpen bezeichnet wird und wegen seiner Schönheit und Seltenheit unter Naturfreunden auch aus dem Ausland großes Interesse weckt. Sein Verbreitungsgebiet ist zwar der gesamte Alpenraum, doch ist dieser Vogel, der wie ein Schmetterling dahinfliegt, fast nur in Schluchten und unzugänglichen Felswänden zu finden.

Nur im Winter kommt er herab in die Täler, um in Ritzen der Kirchtürme, Burgen und Ruinen nach Nahrung zu suchen. Da es bekanntlich im Winter keine Insekten gibt, nimmt der Alpenmauerläufer auch Trockennahrung zu sich, wo er bei offenstehenden Gebäuden nicht selten auch in das Innere eindringt und aus den Fensternischen vertrocknete Insekten aller Art zu sich nimmt. Dies ist für den farbenprächtigen Vogel oftmals eine Todesfalle, da beispielsweise wie am Schloss Neuschwanstein die Außenfenster geschlossen werden und so der unentdeckte Gast leicht verhungert, sagt Wismath: „Meines Wissens nach sind in früheren Jahren einige Exemplare dieser Art an dieser Stelle tot aufgefunden worden.“

Balz der Alpenmauerläufer beginnt im Frühjahr

Im Frühjahr beginnt die Balz der Alpenmauerläufer und in Felsschluchten ertönt der flötenhafte Gesang. Nach ausgiebiger Balz und der Eiablage, wird das Weibchen Ende Mai innerhalb von 16 Tagen birnenförmige, weiße, rotbraun gepunktete Eier ausbrüten.

Seit vielen Jahren stellt Wismath fest, dass Mitte Juni die Zeit ist, wo die jungen Alpenmauerläufer erstmals von der Mutter gefüttert werden. Drei Tage lang könne man „einem ungewöhnlichen und anmutigen Schauspiel beiwohnen“: Sobald das Weibchen durch Locktöne des Männchens vor der Brutnische erscheint, wird es vom Männchen auf einem kleinen Felsvorsprung mit kreisförmigen Balztanz umworben, ehe dann das zugebrachte Futter für die Jungen der Partnerin übergeben wird. Nach diesem drei Tage lang zu beobachtenden Schauspiel schaffen beide Elternteile Nahrung herbei, bis die Jungen flügge sind.