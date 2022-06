Hotel Schlossanger Alp will weiter wachsen

Verfahren zur Erweiterung des Wellnessbereichs, Anbau von sechs Suiten und Bau einer Tiefgarage kommt in Gang. Kritik gibt es am geplanten Austragshaus.

08.06.2022 | Stand: 12:09 Uhr

Das Hotel „Schlossanger Alp“ unterhalb der Burgruine Falkenstein in Pfronten-Meilingen will weiter wachsen. Wie Bauamtsleiter Karl Hörmann im Gemeinderat erklärte, geht es dabei unter anderem um eine Erweiterung des Wellnessbereichs, den Anbau von sechs Suiten, den Bau einer Tiefgarage im Bereich der bisherigen Stellflächen mit zusätzlicher Außengastronomie auf der Decke und den Bau eines Austragshauses im Bereich einer bestehenden Hütte.

Vor allem Letzteres sorgte im Gemeinderat für Diskussionen, als es darum ging das Verfahren mit den nötigen Änderungen des Flächennutzungs- und des Bebauungsplans in Gang zu bringen. Mehrheitlich jeweils mit 13:4 Stimmen beschloss das Gremium schließlich, beide Verfahren zu starten.

„Mit dem Austragshaus in Richtung Wald schaffen wir einen gefährlichen Präzedenzfall“, warnte Martin Haff (Pfrontner Liste). Ginge der Bau durch, würden wohl andere Betriebe nachziehen. Austragshäuser hätten jedoch keine Privilegierung.

Peter Scholz ( CSU), der auf den „Berghof“ im benachbarten Wald verwies, der eine Gastronomie und einen Hofladen im Außenbereich errichtet habe, hielt Dr. Otto Randel (Pfrontner Liste) entgegen, dass man sich bei der „Schlossanger Alp“ in einem Landschaftsschutzgebiet bewege und nicht nur im Außenbereich wie beim „Berghof“. Das mache es nötig, alle baulichen Veränderungen genau zu hinterfragen.

Gemeinderat Reiner Augsten: "Bitte bei der Sache bleiben!"

Randel fragte auch, wie die Bewirtschaftung des geplanten Gastrostadels auf der geplanten Tiefgarage funktionieren soll. Dazu erklärte Wolfgang Goldstein (CSU), dass es darum gehe, Ausflügler und Wanderer in einer vom Hotel unabhängigen Einrichtung zu versorgen. Spätestens jetzt ging Reiner Augsten (Unserpfronten) die Diskussion schon viel zu weit: Man bringe gerade erst eine Änderung des Flächennutzungsplans in Gang „und ihr plaudert schon alles aus, was da entstehen könnte! Bitte bei der Sache bleiben!“

Auch Bauamtsleiter Karl Hörmann hatte zuvor schon darauf hingewiesen, dass ein sogenannter Scooping-Termin mit den beteiligten Behörden noch ausstsehe, bei dem sich erst zeigen werde, was überhaupt möglich ist.

Bürgermeister Alfons Haf: "Verfahren, das wir jederzeit in Griff haben"

Man könne ja noch alles diktieren verwies Peter John (SPD) auf den weiteren Verlauf des Verfahrens und auch Bürgermeister Alfons Haf betonte zum Vorgehen: „Wir starten jetzt mit dem Aufstellungsbeschluss ein Verfahren, das wir jederzeit in Griff haben.

