Helferkreis in Schwangau ins Leben gerufen: Man will gezielt Geflüchteten helfen

In Schwangau versammeln sich Bürger, um einen Helferkreis ins Leben zu rufen. Manche haben schon 2015 mit angepackt. Welche Unterschiede sie sehen.

19.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Barbara Will und Michaela Vollmair sind an diesem Abend ins Schlossbrauhaus gekommen, um zu gucken, wie sie helfen können. Deshalb tragen sich die Schwangauerinnen auch in verteilte Handzettel mit ihren Handynummern ein – wie viele andere auch. Etwa 50 Bürgerinnen und Bürger haben sich am Donnerstagabend auf den Weg ins Schlossbrauhaus gemacht. Die Gemeinde hatte dazu eingeladen. Ein Helferkreis soll dabei entstehen – so wie es 2015 bereits der Fall war. Laut Bürgermeister Stefan Rinke soll das Ziel sein: Eine Kommunikationsstruktur aufzubauen, sich besser zu organisieren, damit Geflüchtete aus der Ukraine gezielt Unterstützung bekommen.