Im Schlosspark Hopferau huschen imposante Adler über die Köpfe der Zuschauer

10.09.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Greifvögel im Schlosspark in Hopferau? Man sieht sie nicht alle Tage, doch die Erinnerung an die 555 Jahre, die das edle Gebäude nun hinter sich hat, machte es möglich: Schlossherr Bernd Rath hatte sich, wie berichtet, unterschiedliche Events zum Schlossjubiläum ausgedacht, zuletzt nun eine Greifvogelschau. Erwartungsvoll waren zahlreiche Ortsbewohner und Gäste auf die atriumgleiche Schlosswiese geströmt, die gut geeignet für eine derartige Vorstellung ist. Zudem gab das Wetter sein Bestes. Die Falknerei Kühnle aus Munningen war samt einigen ihrer Greifvögel vor Ort.

Bussarde jagen auf Kurzstrecke, Falken auf längere Distanz

Während die „Hauptpersonen“ noch auf ihren Pflöcken saßen, erfuhren die Zuschauer so manches über die wehrhaften Vögel und ihre Jagdtechniken, etwa, dass Bussard „Shakira“ ein Kurzstreckenjäger ist, wogegen Falken wie „Lenny“ die längere Distanz bevorzugen. Auch hinsichtlich ihrer Beutetiere gibt es deutliche Unterschiede: Ihre Nahrung richtet sich nach eigenem Körpergewicht, dem im Lebensraum vorhandenen Angebot und erst recht danach, ob sie Lebendes oder Verendetes bevorzugen.

Steppenadler Dare beeindruckt Besucher im Schlosspark Hopferau

So fundiert und vielfältig auch die Aussagen zu den Greifvögeln waren – es geht nichts über die eigene Anschauung. Insofern war die Flugschau genau das, was die meisten Zuschauer von den beiden Falknern samt ihren gefiederten Darstellern erwarteten und zu sehen bekamen. Den Anblick von Steppenadler „Dare“ etwa mit einer Flügelspanne von rund zwei Metern und einem Gewicht von rund 2,6 kg wird man so schnell nicht vergessen, erst recht nicht, wenn er im Abstand von wenigen Handbreiten über den eigenen Kopf huscht.

Nach der Schau in Hopferau blieb Zeit für Fragen

Nach der eigentlichen Schau blieb so mancher noch, um sich spezielle und weitergehende Fragen beantworten zu lassen oder auch nur die Nähe zu den anscheinend in sich ruhenden Greifvögeln zu suchen, denen aber bei genauerer Betrachtung nichts entging.