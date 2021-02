Der Bauausschuss Schwangau lehnt Anträge für Umnutzungen ab. Der Wohnraum ist knapp, die Mieten steigen. Michael Weisenbach macht deshalb einen Vorschlag.

26.02.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Einmal mehr hat sich der Bauausschuss Schwangau mit dem Thema Ferienwohnungen auseinandergesetzt. Während der Sitzung behandelte das Gremium drei Bauanträge, in denen Wohnraum zu Ferienwohnungen umgewandelt werden sollen. Insgesamt ging es dabei um fünf Wohnungen. Das Problem: Die Gemeinde verweigert das gemeindliche Einvernehmen, das Landratsamt ersetzt dieses dann im Nachgang. Seit vielen Jahren läuft das so und deshalb soll damit in Zukunft Schluss sein – so einfach ist das aber nicht.