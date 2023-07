Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf B16

Nach einem schweren Unfall war die B16 zwischen Kaufbeuren und Füssen heute für fünf Stunden gesperrt. Warum die Aufräumarbeiten so lange dauerten.

05.07.2023 | Stand: 12:39 Uhr

Schwerer Unfall auf der B16 im Ostallgäu am frühen Mittwochmorgen. Die Bundesstraße 16 war bei Heggen nahe Roßhaupten und Stötten am Auerberg auf einer Länge von knapp 3 Kilometern komplett gesperrt. Erst nach fünf Stunden konnte die Strecke freigegeben werden. Laut einem Polizeisprecher war ein Unfallgutachter vor Ort.

Unfall auf B16: Bundesstraße komplett gesperrt

Laut Polizei war ein 21-jähriger Autofahrer von Stötten in Richtung Forggensee unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn kam, und ein entgegenkommendes Auto einer 19-jährigen Frau touchierte. Danach krachte er laut Polizei in ein drittes Fahrzeug dahinter. Dessen Fahrer und der 21-Jährige mussten schwerverletzt von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen geborgen werden. Die 19-jährige wurde leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.

Die Feuerwehren Steinbach, Marktoberdorf und Roßhaupten waren mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort. Die B16 musste wegen massiver Ölverschmutzung mit einem Spezialfahrzeug gereinigt werden.

Die B16 ist die Hauptverbindungsstrecke zwischen dem nördlichen und dem südlichen Ostallgäu. Wer beispielsweise von Füssen in Richtung Marktoberdorf oder Kaufbeuren will, kommt an der B16 nur mit einer weiten Umfahrung vorbei. Wie ein Retter am Sonntag einen schweren Unfall im Allgäu erlebt hat, lesen Sie hier.

Weitere Infos folgen.