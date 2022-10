Von der Kinderpflege in den Friseursalon: 52-jährige Ostallgäuerin erfüllt sich einen Jugendtraum

Alexandra Knestel aus Seeg verwirklicht sich mit 52 Jahren einen Jugendtraum und beginnt eine Ausbildung zur Friseurin. Wie ihr Umfeld darauf reagiert.

12.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Alexandra Knestel hat sich einen Traum erfüllt. Schon als junges Mädchen wollte sie Friseurin werden. Jetzt, mit 52 Jahren, begann sie eine Ausbildung in diesem Beruf. „Als ich jung war, war der Beruf sehr negativ behaftet. Es hieß zum Beispiel, man verdient nicht viel“, erinnert sich die Seegerin. Auch gab es das Vorurteil, Friseure und Friseurinnen seien etwas doof.

Also machte Knestel eine Ausbildung zur Kinderpflegerin und arbeitete seit 1992 mit Unterbrechungen an verschiedenen Kinderbetreuungseinrichtungen. Der Friseurberuf aber sei ihr nie aus dem Kopf gegangen. Und jetzt, wo ihre Söhne fast erwachsen sind, „habe ich gedacht, ich greif’ es an“, sagt die 52-Jährige. Seit 1. September arbeitet sie im Salon von Tamara Janke in Seeg.

Seegerin Alexandra Knestel macht ihre Ausbildung im Friseur-Salon ihrer Nichte

Beide kannten sich schon davor. Alexandra Knestel ist Tamara Jankes Tante. Sie hat auch bereits vor dem Ausbildungsbeginn im Salon mitgeholfen. „Dann habe ich Tamara gefragt, ob sie sich eine Ausbildung vorstellen kann“, erzählt Knestel. Die konnte, obwohl sie eigentlich gerade gar nicht nach einem Azubi gesucht hatte.

„Wir haben einen im zweiten Lehrjahr. Aber als sie mich gefragt hat, war klar, dass ich das trotzdem mitnehme“, sagt Janke. Lehrlinge seien für Friseure oft schwer zu finden, und außerdem habe Knestel gleich gesagt, dass sie nach der Lehre gerne bleiben würde. „Es ist eine tolle Sache, wenn man sich auf diese Weise selbst eine Mitarbeiterin heranziehen kann und ich hoffe, dass ich so die nächsten Jahre personell abgedeckt bin“, sagt Janke.

Die Salonbetreiberin sieht viele Vorteile darin, dass ihre neue Auszubildende schon älter ist. „Es ist ein Unterschied, ob jemand 15 oder 50 ist. Alexandra hat ein ganz anderes Auftreten. Ihr muss ich zum Beispiel in Sachen Umgangston nichts mehr beibringen, und bei ihr weiß ich, dass sie sich das gut überlegt hat und richtig Bock drauf hat“, sagt Janke. Außerdem bestehe nicht mehr die Gefahr, dass sie wegen einer Schwangerschaft überraschend ausfällt.

Alexandra Knestel nutzte die Chance

„Ich wollte niemandem die Lehrstelle wegnehmen“, sagt Knestel. Aber in dem Beruf seien Leute dringend gesucht und nur wenige wollen eine Ausbildung machen. Da habe sie zugeschlagen. Dass eine Friseurlehre so unbeliebt ist, können weder Knestel noch Janke nachvollziehen. „Es ist ein schöner Beruf mit vielen Facetten. Das ist nicht nur Haareschneiden“, sagt die Auszubildende. Dazu gehören zum Beispiel auch Maniküre und Make up. „Man kann seine Kreativität ausleben. Es macht total Spaß. Dadurch ist die Arbeit für mich nicht anstrengend, sondern eher wie ein Hobby“, berichtet sie weiter. Sie ist davon überzeugt, dass das auch anhält. Immerhin sei sie in einem Alter, wo sie schnell entscheiden könne, ob ihr etwas gefalle oder nicht.

„Man muss den Beruf besser darstellen“, sagt Janke. „Man hat auch als Friseurin gute Aufstiegschancen bis hin zur Unternehmerin und Verdienstmöglichkeiten“. Trotzdem gebe es unter anderem wegen des Verdienstes und der Arbeitszeiten wenig Nachfrage. Für viele sei der Friseurberuf die letzte Lösung, wenn sie nichts anderes finden. Da seien dann Kandidatinnen und Kandidaten darunter, mit denen man eigentlich nichts anfangen könne.

Dass die Situation schwierig ist, daran hätten aber beide Seiten Schuld. Ihre andere Auszubildende zum Beispiel hätte lange eine Lehrstelle gesucht und keiner habe sie gewollt. Das sei zwar während der schwierigen Coronaphase gewesen. Aber auch so „wollen einige gar nicht selbst ausbilden, weil es mit Aufwand verbunden ist“, sagt Janke. „Sie wollen stattdessen tolle, fertige Friseurinnen. Aber so geht das nicht.“

So reagierte Knestels Umfeld auf ihre Entscheidung

In die Berufsschulklasse von Alexandra Knestel in Kaufbeuren gehen derzeit nur zehn Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren. „Die haben mich am Anfang komisch angeschaut und es gab Berührungsängste. Aber ich bin einfach auf sie zugegangen. Dann kommt man schon zusammen“, berichtet die Seegerin.

Verblüfft geschaut haben auch ihr Mann und ihre Söhne, als sie von ihren Plänen hörten. Aber dann hätten sie es positiv aufgefasst. „Meine Söhne meinten gleicht: Cool, dann müssen wir jetzt nicht mehr zum Friseur gehen“, berichtet Knestel. Bisher habe sie, nach anfänglicher Verwunderung, noch von niemandem eine negative Reaktion bekommen.

Ihr Mann steht auch finanziell hinter ihr. Denn das Lehrlingsgehalt ist mit 600 bis 800 Euro nicht gerade hoch. „Er verdient gut und deshalb bedeutet das keine finanziellen Einschnitte für uns“, sagt Knestel. Auch das habe es ihr leicht gemacht, mit 52 Jahren noch einmal etwas ganz neues anzufangen und ihren Traum zu verwirklichen.

