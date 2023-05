Seeg hat zwei neue Seniorenbeauftragte: Sie planen einen Erlebnisraum für ältere Bürger

Die neuen Seniorenbeauftragten der Gemeinde Seeg, Karl Liebherr und Ulrich Böck, stellen ihr Konzept vor. Mit einem Fragebogen haben sie Wünsche abgefragt.

05.05.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Es gibt immer viel zu besprechen und zu planen, wenn sich Karl Liebherr und Ulrich Böck, die neuen Seniorenbeauftragten der Gemeinde Seeg, zusammensetzen. Eine gelungene Kombination: Strielar trifft auf Mächlar. Die beiden Seeger Urgesteine haben sich zusammengeschlossen, um für alle „Senioren Seeg 60 + jünger“, wie ihr Logo verrät, ein monatliches attraktives Angebot auf die Beine zu stellen.

Aufgaben der professionellen Altenhilfe oder Beratungstätigkeiten in Sachen Pflegeleistungen, häuslicher Pflege, Fahrdienste, wohnumfeldverbessernder Maßnahmen und dergleichen. fallen nicht in das Aufgabenspektrum der zwei neuen Seniorenbetreuer der Gemeinde. Vielmehr gehe es darum, soziale Kontakte zu fördern und regelmäßige Treffpunkte in Kombination mit Ausflügen, gemeinsamen Mahlzeiten oder verschiedensten Bildungsangeboten zu schaffen.

Ältere Mitbürger sollen sich neuem Angebot in Seeg unverbindlich anschließen können

„Wir wollen dazu beitragen, dass es auch für ältere Mitbürger ein örtliches Angebot gibt, dem sie sich unverbindlich anschließen können. Ein Erlebnisraum, wo man einander kennt und sich wohl fühlt“, erklärt Liebherr seine Motivation. Bei den Seeger Strielar hat Liebherr über Jahrzehnte viele Erfahrungen in Sachen Organisation und anderes gesammelt, die er nun in sein neues Amt mit einfließen lassen kann.

Warum lässt man sich auf so einen Posten ein? Liebherr muss nur kurz überlegen: „Wir merken, dass unsere Angebote sehr gut angenommen werden. Die Leute freuen sich über unser Arrangement, das ist eigentlich mein größter Treibstoff“. Genügend Treibstoff und viele Ideen hat auch sein rühriger Kompagnon Ulrich Böck. Nachdem Familie Waller, die ehemaligen Seniorenbetreuer im Dezember 2022 den Wohnort gewechselt hatten, wurde er gefragt, ob er das Ehrenamt nicht übernehmen wolle. Er wollte nach reichlicher Überlegung, fragte nach und rannte bei Liebherr offene Türen ein.

„Mir geht es darum, Treffpunkte und gemeinsame Ausflüge zu organisieren, die man vielleicht nicht mehr alleine machen würde. Es geht ums Zusammenkommen, Hoigarten – ums „inne wäre“ von Neuigkeiten“, erklärt Böck alias „Lenzers Ure“ schmunzelnd.

Kurzfristig organisierter Seniorenball im Fasching in Seeg

Wie gut das bereits geklappt hat, zeigte sich dieses Jahr im Fasching bei einem kurzfristig organisierten Seniorenball am Rosenmontag, einem Starkbierfest mit einer Fastenpredigt der Kabarettistin Marlene Nieberle oder einem Busausflug zur Schönegger Käsealm zum gemeinsamen Kässpatzenessen mit anschließender Kirchenführung. Alle Veranstaltungen waren bis auf den letzten Platz belegt und die Resonanz überwältigend.

Dabei ist das Duo für alle Vorschläge offen und sehr flexibel. Per selbsterstelltem Fragebogen wurden verschiedenste Aktivitäten, Ideen oder Interessen abgefragt und ausgewertet. Anhand der Ergebnisse werden nun in den kommenden Monaten Halbtagesfahrten, Essen, Wanderungen, E-Bike-Touren, Fachvorträge verschiedenster Referenten und vieles mehr geplant.

Dabei gehe es nicht um eine Konkurrenz für bestehende Seeger Vereine und Gruppierungen – sondern um ein gemeinsames Miteinander. Beide Senioren-Akteure sind gut im Seeger Vereinsleben vernetzt. „Vielleicht organisieren wir ein paar Veranstaltungen gemeinsam, wir haben da schon ein paar Vorstellungen“, meint Böck. Man darf gespannt sein.

Für weitere Fragen, Anregungen oder Informationen kann man mit Ulrich Böck (Telefon 08364/261) und Karl Liebherr (Telefon 08364/1459) Kontakt aufnehmen.

