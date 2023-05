In Kolonne überholt: Autofahrer baut Unfall in Seeg

Zwei Autofahrer wollen in Seeg im Ostallgäu in einer Kolonne das Auto vor ihnen überholen. Bei einem von ihnen geht das Überholmanöver allerdings schief.

25.05.2023 | Stand: 12:59 Uhr

Bei einem Unfall am Mittwochabend bei Seeg (Kreis Ostallgäu) ist ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, teilt die Polizei mit. Demnach scherten zwei Autofahrer aus einer Kolonne auf der Straße in Richtung Lengenwang aus, um das Auto vor ihnen zu überholen. Das vordere der beiden überholenden Autos fuhr jedoch nur langsam an dem anderen vorbei. Außerdem kam den beiden Autos ein Lkw entgegen. Für das dahinterfahrende Fahrzeug wurde es zu eng.

Der Fahrer zog wieder nach rechts und touchierte dabei das Auto, das er überholt hatte. Im Anschluss stieß er gegen die Leitplanke und schleuderte daraufhin nach links über die Straße in den Grünstreifen, wo das Auto zum Stillstand kam.

