Zum Jahresende werden die jungen Musiker von der Sparkasse beschenkt. Was sie damit machen möchten.

02.01.2022 | Stand: 08:06 Uhr

Die Jugendkapelle Seeg freut sich über den 4. Platz bei der Neustart-Aktion der Sparkasse Allgäu. Es wurden pro Verein bis zu 10.000 Euro ausgeschüttet. Wie die Jugendkapelle mitteilt, möchte sie den Gewinn in Höhe von 2500 Euro nach Ende der Corona-Pandemie für die Gründung einer Bläserklasse an der Grundschule in Seeg einsetzen. Die Bewerbung der Seeger Jugendkapelle hatte unter dem Motto „Gemeinsam in einem Boot – mit Blasmusik voran“ gestanden.

