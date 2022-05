Selbstständige in Füssen starten neu durch

Nach der Corona-Zwangspause führen Markus Rundt und Andreas Ullrich den BDS-Ortsverband. Warum auf die Messe „Wir in Füssen“ verzichtet wird.

23.05.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Sie wünschen sich bezahlbaren Wohnraum für ihre Mitarbeiter (siehe auch "Neue Häuser in der Ziegelwies in Füssen: Stadtrat gegen Neubau-Projekt"), eine zielgerichtete und auf Dauer angelegte Wirtschaftsförderung und vieles mehr: Nach über zweijähriger Corona-Zwangspause will sich der Ortsverband Füssen im „Bund der Selbständigen“ (BDS) wieder deutlich vernehmbar zu Wort melden. In Füssen sollen die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer – und damit auch ihrer Belegschaft – von der Stadtführung deutlicher wahrgenommen werden als in der Vergangenheit. So formulierte es der neue Vorsitzende Markus Rundt, der mit seinem Vorgänger Andreas Ullrich als Stellvertreter künftig das Führungsduo beim BDS in Füssen bildet.

"Ich klebe nicht an meinem Posten"

Er ist so etwas wie der personifizierte BDS in Füssen: Andreas Ullrich stieß 2001 die Gründung des Ortsverbandes an, leitete ihn und schuf auch die 2005 erstmals stattfindende Messe „Wir in Füssen“. Allerdings hatte Ullrich auch stets klar gemacht: „Ich klebe nicht an meinem Posten.“ Nun hatte er jemanden gefunden, für den er gerne bereit war, den Posten zu räumen: den 48-jährigen Markus Rundt. Rundt war für sein erstes Unternehmen, das für Beratung/Coaching in der Automobilbranche und deren Zulieferer weltweit tätig ist, mehr auf Reisen als daheim. Corona und die diversen Lockdowns änderten das: Rundt kam wieder im Füssener Land an und nutzte die Zeit, „die ich gewonnen habe, um mich zu engagieren“. Seither ist er einer der Sprecher des Bündnisses „Füssen ist bunt“ sowie Vorsitzender des Fördervereins der Christuskirche und nun auch beim BDS. „Das reicht jetzt aber auch“, versicherte er im Gespräch mit unserer Redaktion. Zwar hat sich Rundt in seiner ersten Firma nunmehr als Gesellschafter aus der ersten Reihe etwas zurückgezogen, doch in seinem zweiten Unternehmen – es entwickelt eine Software, um Produktionsprozesse in Unternehmen zu verbessern – ist er weiterhin als Geschäftsführer tätig. Zudem hat der Schwangauer mit seiner Frau vier Töchter.

Zahl der Mitglieder in Füssen gesunken

Ehe das neue Führungsteam einstimmig gewählt wurde, hatte Ullrich auf die vergangenen Jahre zurückgeblickt: Er verwies darauf, dass die Mitgliederzahl von 106 (2018) auf 89 (2021) geschrumpft sei. Zum einen würden in den Jahren, in denen keine Messe stattfinde, immer wieder Mitglieder abspringen, erklärte er. Zum anderen habe Ende 2019 ein Gerücht, wonach sich der BDS-Ortsverband auflöse, für die Abkehr einiger Mitglieder geführt. Ullrich verwies auch auf eine Reihe von Punkten, für die der BDS stehe. So gehe es um die Bündelung der Interessen der Selbstständigen, auch sei der BDS – dem einige wichtige Arbeitgeber angehören – ein wichtiger Ansprechpartner für die Kommune. Wobei es hier „noch viel Luft nach oben gebe“, sagte der scheidende Vorsitzende. Nach der achten Wir-Messe im Mai 2019 habe man sich intensiv mit dem Thema Stadtmarketing auseinandergesetzt sowie im Marketing- und Wirtschaftsausschusse von Füssen Tourismus eingebracht. Dann kam im März 2020 der erste Lockdown: „Das war für uns alle ein Schlag ins Gesicht“, erinnerte Ullrich an die harte Zeit für Selbstständige. Nicht jeder habe es geschafft, wirtschaftlich zu überleben: „Einige Kollegen haben Insolvenz anmelden müssen.“ Die BDS-Arbeit vor Ort kam zum Erliegen, alles lief über die Zentrale in München. Doch nun sei man wieder bereit für den Neustart.

Der Ortsverband muss sich neu aufstellen

Auch Rundt verwies auf die „sehr, sehr schwierige Zeit für Selbstständige und Unternehmer“ in der Pandemie, aber auch jetzt durch die politische Lage. Beim Neustart werde man „die Messe wahrscheinlich nicht wieder organisieren können“, sagte er. Das hatte Ullrich bereits beim Empfang vor der Jahresversammlung erklärt: Nach harten Corona-Jahren sei der große organisatorische Aufwand für die Messe für viele Mitgliedsbetriebe und deren Belegschaft nicht mehr zu stemmen. Zudem müsse man sich fragen, ob die Kunden – die zunehmend digital unterwegs seien – noch eine solche Wirtschaftsmesse vor Ort erleben wollten. Der Fokus beim BDS wird somit nicht mehr auf der „Wir in Füssen“ liegen, hielt Rundt fest. Daher müsse sich der Ortsverband neu aufstellen und gleichzeitig die Mitgliederstruktur verstärkt ausbauen. Auch gelte es, den Unternehmerinnen und Unternehmern wieder mehr Gehör bei der Stadtspitze zu verschaffen. Es gehe um eine „aktive Mitwirkung an der Zukunftsgestaltung von Füssen Stadt und Land“, sagte Rundt. Welche Schwerpunkte man hierbei setzen will, dies will man zeitnah im Führungsteam besprechen. Die Vereinskasse ist für den Neustart jedenfalls gut gefüllt: Über 63.000 Euro befinden sich auf dem Konto, sagte Schatzmeister Norbert Dietz.