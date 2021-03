Seit kurzem darf sich jeder einmal pro Woche konstenlos testen lassen - in Supermärkten und Apotheken gibt es ebenfalls Tests. Was es zu beachten gilt.

18.03.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Seit kurzem darf sich jeder Allgäuer mindestens einmal in der Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen – nach Angaben der Staatsregierung ist damit die Teststrategie in Bayern um eine dritte Säule erweitert worden. Teilweise ist die Unsicherheit allerdings groß. Wie laufen die Tests ab, wie sicher sind sie und was kosten diese?