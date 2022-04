Seltene Rohrdommel an See im Ostallgäu gesichtet

Der Vogelkundler Richard Wismath aus Füssen hat kürzlich eine Große Rohrdommel im Schilf gesichtet. Warum der Wasservogel auch als „Moorochse“ bezeichnet wird.

22.04.2022 | Stand: 12:15 Uhr

Vor kurzem ist dem Füssener Vogelkundler eine äußerst seltene Sichtung an einem der Seen der Region gelungen. Denn die Rohrdommel ist als ein heimlicher Bewohner des Schilfs nur mit viel Glück zu entdecken. Sie verdankt dies ihrem speziellen Verhalten bei Gefahr. Eine Rohrdommel in der sogenannten „Pfahlstellung“, die zusammen mit dem Schilf im selben Rhythmus im Wind schwankt, ist kaum mehr erkennbar.

Rohrdommel an See im Ostallgäu gesichtet

Nur im Frühjahr verraten sich die Männchen durch ihren bis zu fünf Kilometer weit hallenden dumpfen „plump“-Ruf, dem ein hörbares Einatmen vorausgeht. Dies ist der Revier- und Balzgesang des „Moorochsen“, wie die Große Rohrdommel mit diesem eigenartigen Ruf auch genannt wird. Da sie bereits im März mit der Brut beginnt und das junge Schilf zu dieser Jahreszeit noch keine Deckung bietet, ist sie auf alte Schilfbestände angewiesen. Diese Schilfbestände sind in der Region glücklicherweise noch ausreichend vorhanden, sagt Wismath. Wo genau er das seltene Exemplar gesichtet hat, will er aber nicht verraten: Steht die Große Rohrdommel doch auf der Roten Liste gefährdeter Wasservögel und ist sie streng geschützt.

Schon mehrmals zog Wismath Rohrdommeln künstlich auf

Die ersten Beobachtungen und Bruterfolge gehen nach seinen Aufzeichnungen bis in das Jahr 1968 zurück, „wo dieser heimliche Schilfbewohner noch seinen dumpfen Ruf in früher Morgenstunde am Weißensee ertönen ließ“. Ein Jahr später, im Dezember 1969, wurde Wismath von zwei Bundeswehrsoldaten nachts um 23 Uhr geweckt: Er sollte nachsehen, was sie für einen großen Vogel halb erfroren auf der Panzerstraße aufgefunden hatten. Die Soldaten dachten, es wäre ein Fischreiher, erinnert sich Wismath. Sie steckten das Tier in einen Kartoffelsack und brachten es in Pflege zu dem Füssener Vogelkundler.

Rohrdommel ist im Allgäu vom Aussterben bedroht

Wismath sah, dass es sich um ein Rohrdommel-Männchen handelte. Da diese Art damals schon im Allgäu vom Aussterben bedroht war, gab er seine Zustimmung zur Pflege. Beim Fischgeschäft Geiger in Füssen „kaufte ich täglich die erforderliche Menge an Nahrung für sie, in Form von Schleien und Forellen“, erinnert er sich. Er versorgte die Rohrdommel mit einer Spannweite von 1,30 Meter bis Ende März 1970, dann setzte er sie „in einem einwandfreien Gewichtszustand von 1250 Gramm wieder im einstigen Brutareal am Weißensee“ aus.