Seltener Patron: Kirche in Görisried ist Oswald geweiht

Im Allgäu sind nur wenige Kirchen dem Heiligen geweiht, der zu den Vierzehn Nothelfern gezählt wird. Sein Gedenktag ist für das Wetter wichtig.

05.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Auch wenn Oswald mancherorts zu den Vierzehn Nothelfern gezählt und als Wetterheiliger verehrt wird, findet man im Allgäu nur selten Kirchen, die diesem Heiligen geweiht sind. Eine davon steht in Görisried. Ein erstes Gotteshaus ist dort 1458 genannt. Am 6. September 1823 wurden bei einem großen Dorfbrand 36 Häuser und die Kirche zerstört. Nach einer notdürftigen Wiederherstellung erfolgte 1848/49 ein kompletter Neubau im neugotischen Stil. An den Seitenwänden neben dem Chor finden sich vier moderne Darstellungen mit Szenen aus dem Leben des Kirchenpatrons. Außerdem hat sich eine barocke Figur des Heiligen erhalten.

Sohn eines Königs

Oswald wurde um 604 als Sohn von König Ethelfried geboren. Nachdem seine Eltern getötet wurden, floh er in das englische Inselkloster Hy, wo ihn Bischof Aidan taufte. Um seine Herrschaft wiederzuerlangen, zog er in die Schlacht und errichtete vorher ein Kreuz, vor dem sich zahlreiche Wunder ereigneten. Nach einem Sieg herrschte Oswald ab 634 nicht nur über Nordthumbrien, sondern auch über die Briten und Schotten. Die Legende weiß zu berichten, dass bei seiner Krönung das Chrisamöl fehlte. Ein Rabe brachte es mit einem Brief des Apostels Petrus, in dem stand, dass dieser das Öl selbst geweiht habe. Ein zweiter Rabe brachte einen Ring, der zu einem Ringtausch mit einer Königstochter führte.

Vom Gegner zerstückelt

Oswald galt es sehr mildtätig zu seinen Untertanen und gründete mehrere Klöster. Schließlich starb er in der Schlacht und wurde von seinen Gegnern zerstückelt. So finden sich seine Gebeine in mehreren Kirchen. Die Missionare, die aus seinen Klöstern nach Europa zogen, verbreiteten seinen Kult.

Er zählt zu den Wetterheiligen

Oswald zählt mancherorts zu den Vierzehn Nothelfern und zu den Wetterheiligen. Dargestellt wird er meist als König mit Krone und Zepter sowie einem Raben. An seinem Gedenktag, dem 5. August, wird der Wind beobachtet, der Auskunft über den Ernteertrag geben soll: „Oswald muss trocken sein, sonst werden teuer Korn und Wein.“ Im Bauernkalender heißt es: „Zu Oswald wachsen die Rüben bald.“