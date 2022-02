Athletisch auf dünnem Skating-Ski: Ein Trainings-Versuch beim SK Nesselwang

Gleichgewicht ist wichtig, sagt Trainer Hugo Hindelang. Unsere Volontärin hat es probiert. Und stellte beim Brustschwimmen in der Spur noch Luft nach oben fest.

Es gibt schönere Wetteraussichten als „starker Wind“ und „starker Schneefall“, um Skaten zu gehen. Aber manchmal muss man da eben durch. Vor allem, wenn es um ein exklusives Training zum richtigen Langlaufen geht.

Die Zeit dazu hat sich Hubert Hindelang genommen, denn alle eigentlich nur "Hugo" nennen. Er trainiert normalerweise Kinder im Langlaufen beim SK Nesselwang. Das braucht oft Geduld – gerade deshalb schien er besonders gut geeignet zu sein, um mir die Kunst auf den dünnen Brettern näher zu bringen. Und dafür war ich motiviert: Trotz Sauwetter sollte es sofort auf die Piste gehen. Doch aus dem sofort wurde später – zuerst galt es einen Material- und Technikcheck im Trockenen durchzuführen.

Skaten im Allgäu: Was muss man beim Skaten beachten?

Die Faustregel dabei: Ski-Länge etwa zehn Zentimeter über dem Kopf. Stecken etwa bis zur Nase. „Passt das bei mir Hugo?“ Der Hugo sagte: „Basst“. Damit war klar: Am Material kann es später nicht mehr liegen, wenn die Ski nicht so recht das machen, was der Kopf sich vorstellt. Wer gut Skilanglaufen will, für den „ist Gleichgewicht das A und O“, erklärt Hugo. Deshalb helfen Übungen, bei denen man auf einem Bein balanciert. Das geht fast überall, beispielsweise morgens beim Zähneputzen, erklärt der erfahrene Trainer.

Nachdem er mir auch die Skating-Techniken erklärt hatte (1-1, 2-1, 2-1 mit langem Armschwung), wurde es Zeit für die Piste. Wie die Techniken dann auf der Loipe aussehen können, ist bekannt. Biathleten, Langläufer oder Kombinierer machen es vor: Athletisch auf den Skiern stehen, davon gleiten. Dabei aufrecht und gleichmäßig in der Bewegung. Genau so soll das aussehen. Zugegeben: Ein Anfänger bin ich zwar nicht. Schon bei der ersten technischen Herausforderung zeigte sich aber, wie weit ich von Magdalena Neuner (Olympiasiegerin im Biathlon) entfernt bin. Das Problem: Die Schokoladenseite.

Hugo Hindelang (links) und Daniel Ziegler zeigen, wie Brustschwimmen auf Skating-Skiern ausshen kann. Bild: Marina Kraut

„Die hat jeder“, sagt Hugo. Beim Skaten wird mit einem Bein mehr Arbeit geleistet als mit dem anderen. Um keinen einseitigen Sport zu betreiben, sollte das aber vermieden werden. Gezielt üben heißt es da.

1-1-Technik beim Skaten

Also drei Schübe bewusst auf den rechten Fuß: „Rechts, rechts, rechts.“ Dann andersherum: „Links, links, links.“ Wie bei so vielen Sportarten kommt auch beim Skaten mit der Übung die Sicherheit. Die eingebaute kleine Schanze in der Stadionrunde ist dann auch mir nach dem zweiten Versuch sturzfrei gelungen (beim ersten Versuch schien es mir sinnvoller, links abzubiegen).

Damit das Gleiten auf einem Bein länger und sicherer funktioniert, empfiehlt Hugo, auch öfter ohne Stecken zu fahren. Besonders gut hilft dabei eine Übung, die eigentlich dem Brustschwimmen gleicht. Dazu lange auf einem Bein gleiten, den Oberkörper über das Gleitbein lehnen und die Hände wie beim Brustschwimmen im Kreis nach vorne bewegen. Dann Bein wechseln. Was bei Trainer Hugo wirklich gut aussah, fast einer Ballerina glich, war bei mir dann doch eher ein stoppeliges Gehopse vom einen auf das andere Bein. Mehr Breakdance als Ballerina.

Zum Abschluss stellte Hugo mir noch die wohl schwierigste Technik vor, mit der vor allem Tempo gemacht werden kann: Die 1-1-Technik. Jeder Abstoß mit den Beinen bedeutet einen Stockschub. Schwierig, weil man leicht in Hektik gerät und vergisst, auf den Skiern zu gleiten. Unklar bleibt, ob es am zunehmend schlechter werdenden Wetter lag, oder an meiner super erlernten Technik, die mich plötzlich recht schnell werden ließ. Jedenfalls war der Gegenwind in der letzten Runde stärker und die Schneeflocken peitschten doch recht hart gegen die ohnehin schon roten Backen.

Ein Tipp für Anfänger: Gesäß nicht nach hinten strecken. Und: Mut dazu, die Füße immer wieder nah aneinander zu bringen. (Lesen Sie auch: Gesunde Ernährung hilft dem Immunsystem - vor allem während Corona)

Gut zu wissen für das Langlaufen: