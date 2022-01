Lob für „bestens gepflegte Pisten“

Betrieb im Skizentrum-Steinach in Pfronten läuft auf Hochtouren und hat wohl "bestens gepflegte Pisten".

Viel Lob würden derzeit die beiden Betriebsleiter des Skizentrums in Pfronten-Steinach Hary und Fabian Gentschow mit ihren Mitarbeitern für die bestens gepflegten Pisten erhalten. Das teilt Bürgermeister Alfons Haf jetzt unserer Redaktion mit.

Mitte Dezember war das Skizentrum für alle Wintersportler in die Saison gestartet. Auch Skikurse und Trainingsgruppen fänden seither zuverlässig hervorragende Bedingungen, sagt Haf.

Skizentrum Steinach in Pfronten bietet Flutlicht-Abfahrten

Berufstätige könnten zudem wochentags am frühen Abend bei Flutlicht noch ihren Ausgleich bei frischer Luft finden. Es gilt die 2-G-Regel. (Lesen Sie auch: Was macht den Tegelberg für Skitourengeher so beliebt?)

„Durch die Kanalisierung der Aktivitäten ist im Vergleich zum Vorjahr der Druck auf sonstige Bereiche und gleichzeitig die Beunruhigung der Wildtiere deutlich geringer“, sagt Haf.