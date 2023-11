21-Jähriger findet Skorpion in seinem Zimmer: Tiere könnten im Allgäu bald heimisch werden

Funde wie zuletzt in Krugzell seien kein Einzelfall in der Region, sagen Experten. Eine neue Bleibe fand das Spinnentier derweil in Füssen.

27.11.2023 | Stand: 05:51 Uhr

Zuwachs für den Reptilienzoo in Füssen: Dort hat ein schwarzer Skorpion eine neue Bleibe gefunden, der in einer Wohnung in Krugzell aufgetaucht war. Für die meisten ist es sicher eine gruselige Vorstellung. Für Marvin Hertweck kein Problem. Der 21-Jährige interessiert sich seit seiner Kindheit für Reptilien und Insekten und wusste darum, mit dieser Überraschung gut umzugehen.

Seine Mutter Katrin erzählt, ihr Sohn sei abends noch einmal runter ins Wohnzimmer gekommen und in schallendes Gelächter ausgebrochen. Sie wusste gar nicht, was los war. Da erzählte ihr Marvin: Er habe auf dem Teppich seines Zimmers im ersten Stock einen schwarzen Fleck entdeckt, der sich bei genauerer Betrachtung als Skorpion entpuppt habe. Da ging ihm so einiges durch den Kopf. Zunächst vermutete er, dass sich da jemand einen Witz erlaubt und einen Plastik-Scherzartikel platziert habe, so wie man es von Vogelspinnen kennt. Doch als er das Tier mit dem Finger berührte und der Skorpion in Kampfhaltung ging, also den Stachel reckte, war klar: Der hier ist echt und sehr lebendig. Mithilfe eines Papiers war der Skorpion schnell in eine durchsichtige Box verfrachtet. Nun ging es um eine präzise Diagnose.

Skorpione im Allgäu: Das steckt dahinter

Im Internet stieß Marvin Hertweck auf den Reptilien-Notruf in München, der auch abends noch erreichbar war. Die Experten dort wussten sofort, mit wem man es zu tun hatte. Der „Euscorpius italicus“ werde durch die Klimaerwärmung auch bei uns heimisch, hieß es. Das sei der vierte diesbezügliche Anruf in zwei Wochen.

Inzwischen hat der Skorpion ein neues Zuhause: den Reptilienzoo in Füssen. Dorthin wurde er am nächsten Tag gebracht. Wichtig: ein feuchtes Tuch in die Box, in dem sich das Tier verstecken kann. Der Stich dieser Art ist mit einem Wespenstich vergleichbar. Unter den 2350 Skorpion-Arten weltweit werden die größten, wie der Wüstenskorpion, über 20 Zentimeter. Am giftigsten sind aber kleine Arten. Darunter gibt es auch welche, die dem Menschen gefährlich werden können. Das wusste eine Nachbarin und Freundin aus Krugzell, die in Indien von einem Skorpion gestochen wurde und das als sehr schmerzhaft und unangenehm in Erinnerung hat. Marvin vermutet, dass der Skorpion in einem Pappkarton Unterschlupf suchte, den er am Haus stehen hatte – und den er dann wohl mitsamt dem blinden Passagier in sein Zimmer beförderte.

Reptilienzoo in Füssen kann helfen

Tiere sind im Haus Hertweck übrigens gern gesehene Gäste. „Wahrscheinlich ist er drum auch zu uns gekommen“, lacht die Mutter. Marvin hielt schon ungiftige Würgeschlangen wie eine Königspython. Inzwischen tummeln sich Bartagamen und ein Kronengecko in den Terrarien. Mutter Katrin hält mit Begeisterung zwei dorfbekannte, wunderschöne Collies, in die sie viel Zeit investiert.

Ihre Geschichte erzählen die Hertwecks nun, weil ihre Begegnung vermutlich kein Einzelfall bleiben wird und damit zu rechnen ist, dass die Skorpion-Gäste vom Mittelmeer häufiger in Allgäuer Gärten und Häusern auftauchen. Da könnten ein paar Vorinformationen nicht schaden.