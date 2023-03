So funktioniert die Hummelhotline des Bunds Naturschutz

Experten bestimmen die Hummelart. Fotos welcher Art im vergangenen Jahr am häufigsten eingeschickt wurden.

20.03.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Wer lernen möchte, die Hummeln in seinem Garten besser zu unterscheiden, den ruft der Bund Naturschutz in diesem Jahr wieder zur Mitmachaktion „Hummelhotline“ auf. Das Projekt zusammen mit dem Institut für Biodiversitätsinformation (IfBI) läuft von Frühlingsanfang bis Ostermontag. Mitmachen ist ganz einfach: Über WhatsApp können Fotos von Hummeln mit Postleitzahl und Funddatum an die Telefonnummer 0151/184 601 63 geschickt werden. Das Expertenteam des IfBI bestimmt die jeweilige Hummelart und sendet eine Antwort zurück. Letztes Jahr beteiligten sich 1200 Personen an der Hummelhotline.

41 Arten gibt es in Deutschland

„Mit Frühlingsbeginn am 20. März startet die Hummelhotline. Ziel ist es, mehr über die verschiedenen Hummelarten in Bayern zu erfahren und die Menschen für die Natur vor der Haustür zu begeistern“, sagt Herbert Noske, Mitglied im Vorstand der Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren. Hummeln gehören zu den Wildbienen. Insgesamt gibt es in Deutschland 41 verschiedene Hummelarten, aber nur sieben kann man häufig in Gärten beobachten.

Vergangenes Jahr wurden 1500 Fotos eingereicht

Vergangenes Jahr wurden insgesamt 1500 Hummeln abgelichtet und bestimmt. Auf Platz eins der am häufigsten gemeldeten Hummelarten landete mit großem Abstand die Erdhummel (606 Tiere), danach folgten Wiesenhummel (252), Steinhummel (197), Ackerhummel (196), Gartenhummel (119) und Baumhummel (96). Weitaus weniger häufig wurden Kuckuckshummeln, Bunte Hummeln und Veränderliche Hummeln entdeckt.

Einige Hummeln konnten leider nicht bestimmt werden. „Das kann an der Qualität der Fotos liegen oder auch daran, dass sich einige Hummelarten äußerlich sehr ähneln“, sagt Noske.