Das plant die DAV Sektion Füssen zur Modernisierung ihres Kletterzentrums in Rieden

08.02.2023 | Stand: 17:13 Uhr

Attraktiver soll sie werden. Heller. Und leiser. Diese Ziele verbindet die Sektion Füssen des Deutschen Alpenvereins (DAV) mit der Modernisierung ihrer Kletterhalle in Rieden am Forggensee. Sie feiert heuer das 20. Jahr ihres Bestehens. „Zeit wird’s für eine neue Wand“, sagt Betriebsleiter Stefan Guggemos. Hinter ihm ragt die glasfaserverstärkte Kletterwand in die Höhe. Der Kunststoff, an dem die Griffe montiert sind, wirkt täuschend echt. So grau und reliefartig geformt erweckt das Fels-Imitat fast den Anschein einer echten Wand. An und für sich eine tolle Sache. Doch es sind eben 20 Jahre vergangen. „Und der Klettersport ist einem Strukturwandel unterworfen“, sagt Guggemos. Der Trend gehe weg vom Kunststoff hin zu einer reinen Holzwand. Die habe den Vorteil, dass es mehr Variabilität gebe beim Schrauben neuer Routen.

DAV Kletterzentrum in Rieden: Das ist bei der Modernisierung geplant

Und heller soll die Halle in Rieden am Forggensee auch werden. Dann, wenn das triste Grau einem hellen Holzton gewichen ist. Die Verantwortlichen versprechen sich außerdem eine Reduzierung der Geräuschkulisse durch den Verzicht auf Kunststoff.

„Wir kalkulieren dafür mit einer Investition in der Größenordnung von 100.000 Euro“, sagt Peter Gerber, der Sektionsvorsitzende. Geschultert wird der Betrag zu je einem Drittel durch Fördergelder, Eigenmittel des DAV und Spenden, die bereits für das Projekt eingegangen sind. Los gehen soll der Umbau voraussichtlich im Mai oder Juni. Dann hat das Kletterzentrum in Rieden ohnehin Betriebsferien. Geplant ist außerdem eine Feier zum 20-jährigen Bestehen des Kletterzentrums. Rückblende: Nachdem der DAV Anfang der 2000er Jahre die alte Turnhalle in Seeg nicht mehr für seine Kletteraktivitäten nutzen konnte, plante die Sektion Füssen, eine eigene Halle zu errichten. Nach langer Suche nach einem geeigneten Standort wurde man im Jahr 2002 in Rieden fündig.

Seit 20 Jahren ist das DAV Kletterzentrum feste Anlaufstelle für Bergsportler aus der Region Füssen

Mit der Eröffnung im November 2003 wuchsen auch die Mitgliederzahlen der Sektion stetig. Von 1600 zum Zeitpunkt des Baus auf 4500 im Jahr 2023.

„Das Kletterzentrum ist bis heute der Dreh- und Angelpunkt unserer Jugendarbeit“, sagt Martin Spillmann, Geschäftsstellenleiter der Sektion. Regelmäßig trainieren in Rieden 85 Kinder und Jugendliche. Rund 6500 Nutzer zählte die Halle im vergangenen Jahr insgesamt. Corona-bedingt seien es aber etwas weniger gewesen als sonst gekommen wären.

Das sind die Ziele der Modernisierung des DAV-Kletterzentrums in Rieden

Durch die nun anstehende Modernisierung will der DAV mit seinem Kletterzentrum für die Nutzer attraktiv bleiben. „Es wird aber so bleiben, dass es eine Halle für Allround-Bergsteiger ist und weniger für extreme Kletterer“, sagt Betriebsleiter Guggemos. Stattdessen sehe die Sektion sich mit ihrem Zentrum als erste Anlaufstelle für alle, die eine alpine Karriere anstreben. „Wir merken, dass die Halle leer ist, wenn gute Bedingungen für Skitouren oder Eisklettern herrschen“, sagt Guggemos. Dann kämen die Allround-Alpinisten eben nicht nach Rieden, sondern seien am Berg unterwegs.

Dem Umstand, dass in den vergangenen Jahren viele neue Kletterhallen entstanden sind, ist sich die Sektion bewusst. Man sehe ich aber in keiner Konkurrenz zu den hochmodernen DAV-Zentren in Kempten oder Kaufbeuren. Die Rede ist stattdessen von einer „friedvollen Koexistenz“ und davon, dass das Kletterzentrum in Rieden eine Nische besetzt für die Alpinsportler vor Ort.

Zutritt per Chipkarte im DAV Kletterzentrum Rieden künftig möglich

Letztere können sich übrigens auch auf eine weitere Neuerung freuen: In Kürze wird am Eingang der Halle ein Zutritt mittels Chipkarte eingerichtet. Das soll Kletterern auch außerhalb der Öffnungszeiten ermöglichen, in die Halle zu können. Ein weiteres Merkmal, um die Halle wieder attraktiver zu machen, wie der DAV betont.