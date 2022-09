So was hat der Kaisersaal in Füssen noch nicht erlebt

Die Hanke Brothers liefern bei Vielsaitig eine furiose Bühnenshow und ernten stürmischen Beifall. Die weißen Sneaker sind nicht von ungefähr ihr Markenzeichen.

04.09.2022 | Stand: 15:00 Uhr

„So was haben wir hier noch nie erlebt“, ruft eine Stammkundin des Füssener „Vielsaitig“-Festivals beim Hinausgehen. Ja, der endlose, wahrlich stürmische und rhythmische Trampel-Beifall im ehrwürdig vergoldeten Kaisersaal des Barockklosters St. Mang gibt ihr Recht. Noch ziemlich außer Atem verbeugen sich da die vier Hanke-Brüder nach ihrer furiosen Bühnenshow – Blockflöten-Spieler David strahlt ins Publikum: „Wir haben den Abend sehr genossen!“

Immer auf der Bühne unterwegs

Zusammen mit dem übervoll besetzten Haus natürlich. Denn die Art, wie diese Brüder Musik machen, ist wirklich erstaunlich. Kein Zufall, dass weiße Sneaker so etwas wie ein gemeinsames Markenzeichen sind, in denen sie auf der Bühne herumturnen.

So weit das eben ihr jeweiliges Instrument das zulässt: Lukas und David, mit Bratsche und Blockflöte, treiben den Contra-Tanz am heftigsten. Fabian an der tieftönigen Tuba ergänzt die Choreographie schon weniger beweglich, etwa als dritte der Glockenspiel-Figuren, die sich Rücken an Rücken in kleinen Schritten vor dem weit geöffneten Flügel drehen.

Schon die "BROvertüre" macht Spaß

Dahinter sitzt Jonathan. Sein Tanz-Part bewegt – außer der neugierig beobachtenden Mimik – die schwarz-weißen Tasten. Schon die „BROvertüre“, ein schmissig rhythmisiertes, klassisch angereichertes Popjazz-Stück als Opener, ist sein Werk. Sowie zwischendurch ein barockisierendes Solo, mit Vorschlägen und Cembalo-Trillern inspiriert von Jean Philippe Rameau.

Eine Komposition von einem Freund

Alle vier Brüder jedoch stürzen sich – der Reihe nach und gemeinsam – in die vier „Elements“. Eine farbenreiche Komposition des befreundeten Briten Oliver Davis: Feurige Arpeggien lodern da auf, Regen tropft klopf klopf auf die Instrumente, wogendes Hin und Her mimen Bratscher und Flöten-Spieler, luftige Höhen erklimmt die kleinste Sopranino-Flöte, erdige Tieftöne knistert die Bratsche, röhrt die Tuba – streckenweise erinnert die bildstarke Harmonik unter klaren Melodien an Filmmusik.

Raffinierte musikalische Rundreise

Aleksey Igudesman, ein Geigenvirtuose, hat für die vier genialischen Brüder die sieben Kontinente „vertont“. Den europäischen Teil, eine raffiniert arrangierte Rundreise, zelebriert die „Boyband der Klassik“ als Schlussnummer: Bachs erstes Präludium ist soeben noch erkennbar, ein italienisches Operettenthema klingt auf, „Oh Danny Boy“ singt irisch angehaucht die Bratsche, „Donauwellen“ walzen daher wie Wiener Schmäh, „Morgenstimmung“ Peer Gynts kommt aus Norwegen, rasend rauscht ein ungarischer Tanz von Brahms vorbei …

Erst die zweite Zugabe schafft ein wenig Ruhe im wilden Treiben auf der Bühne: ein vierstimmiges A-cappella-Liedchen aus Kinderchor-Tagen des Brüderquartetts – jetzt mit aktueller Bedeutung: „Dreaming of a Peaceful World“.

